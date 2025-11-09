 
  Ulrichs ist das beste Lokal, das sich ein Verein wünschen kann

Neues Restaurant in Herrenberg Ulrichs ist das beste Lokal, das sich ein Verein wünschen kann

Neues Restaurant in Herrenberg: Ulrichs ist das beste Lokal, das sich ein Verein wünschen kann
Viel investiert: Maike und Ulrich Jahn im von ihnen eingerichteten Ulrichs Foto: Simon Granville

Burger, Pizza und Schnitzel serviert Ulrich Jahn im Tennisclub Herrenberg. Das klingt nach Standard, doch seine Gerichte haben viel Niveau, findet unsere Testesserin Kathrin Haasis.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Natürlich gibt es im Tennisclub Herrenberg Pommes (5 Euro). Überhaupt liest sich die Speisekarte auf den ersten Blick wie die eines klassischen Vereinslokals. Ein Burger (14 Euro) ist auch zu haben – allerdings im selbst gebackenen Brioche Bun und mit hausgemachter Sauce. Schnitzel brät Ulrich Jahn, aber ein echtes Wiener vom Kalb, die Semmelbrösel für die Panade bestellt er in München. Das Gericht ist für ihn „eine Leidenschaft“: Als Küchenchef vom dortigen Café Reitschule gewann er 2015 eine Schnitzel-Spezial-Folge der TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal“. Den Teig für seine Pizzette lässt er 72 Stunden fermentieren, belegt sie mit San Daniele Schinken, getrockneten Tomaten und Rucola (16 Euro) und backt sie in seinem neuen, für neapolitanische Pizza zertifizierten Ofen. Die Version mit Schwarzwälder Schinken, Schmand und roten Zwiebeln soll zum Aushängeschild werden.

 

„Satz 3“ bringt Vereins-Gastro auf neues Level

Restaurant im Kraftsportverein Untertürkheim Mit dem schicken Satz 3 erreicht das Vereinslokal ein neues Level

Das smarte Satz Drei könnte zu einem angesagten Lokal in der Innenstadt werden. Aber Frederik Garlin fühlt sich am Stadtrand viel besser aufgehoben. Der Gastronom hat im Kraftsportverein Untertürkheim sein nunmehr drittes Restaurant eröffnet.

Dass das im Mai eröffnete Ulrichs kein typisches Vereinslokal ist, ist dem Licht durchfluteten, hell und modern eingerichtetem Raum mit der hohen, schrägen Hallendecke gleich anzusehen. Um sich selbstständig machen zu können, kehrten Ulrich und Maike Jahn in ihre Heimat zurück, wo die Großeltern sich um die beiden Kinder kümmern können. Die 45-Jährigen sind herumgekommen: der Koch war in den USA und Reykjavik, unter anderem im Hermitage in Zürich (ein Michelin-Stern), im Vendôme in Köln (damals zwei Sterne), sie lernte am Bayerischen Hof Hotelfachfrau, war in Wien, zusammen zogen sie durch Kanada.

Grilled Cheese im Ulrichs – mit scharfem Kimchi Foto: David Fitzgerald

Das Wiener Schnitzel (26,50 Euro) ist wirklich ein Gewinner: zart das Fleisch, knusprig die Panade, die Bratkartoffeln mal dünn und cross, mal dicker und habhafter. Der kleine Salat (6 Euro) ist mit einer frischen Kräuter-Vinaigrette angemacht, mit Chicorée, Radicchio, Paprika, Tomate und Gurke versehen. Die Falafel (6,50 Euro), außen knusprig, innen weich und saftig, schön gewürzt, mit Tahinsauce beträufelt ist dazu eine prima Kombination. Mit gegrilltem Zitronenhähnchen oder crispy Räuchertofu lässt sich der Salat außerdem erweitern. Tabouleh (9,50 Euro) und ein Linsen-Kokos-Dal (14,30 Euro) sind weitere Mitbringsel von ihren Reisen. Seinen Grilled Cheese Sandwich (13,50 Euro) stattet Ulrich Jahn mit reichlich Bergkäse aus und schafft mit säuerlich-scharfem Kimchi ein spannendes Gegengewicht. Wer Hunger auf mehr hat, für den bieten sich wechselnde Tagesgerichte wie Paccheri-Nudeln mit geschmortem Kürbis, Mozzarella, Waldpilzen und Spinat (16,50 Euro) oder Rindertafelspitz mit Meerrettich-Velouté und Salzkartoffeln (17,90 Euro) an.

Hohe Qualität, moderne, internationale Küche und günstige Preise – ihr für ein Vereinslokal so passendes Konzept lösen die Jahns mit Bravour ein. Fluffig, leicht, frisch bereitet die Buttermilch Pannacotta mit filetierten Orangen noch viel Freude (8,50 Euro). Nicht nur auf der Terrasse auch drinnen macht ihr Hausspritz mit Zitronenthymian (7 Euro) dazu gute Laune. Beim Wein (Chardonnay, 4 Euro für 0,1 Liter) zeigen sie ebenfalls guten Geschmack. Dass der Service prompt ist, versteht sich beim Hintergrund der Jahns von selbst.

Service

Ulrichs, Gültsteiner Straße 88, Herrenberg, 070 32 / 229 73 20. Geöffnet Dienstag bis Samstag 11.30 bis 22 Uhr. www.ulrichs-herrenberg.de

Bewertung

Küche: 4 Sterne

Service: 5 Sterne

Atmosphäre: 4 Sterne

Legende ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = der viel zu verbessern

