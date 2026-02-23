 
Neues Restaurant in Ostfildern Ein Berg Spätzle, viel Soße und ein saftiger Braten in der Alten Wache

Neues Restaurant in Ostfildern: Ein Berg Spätzle, viel Soße und ein saftiger Braten in der Alten Wache
Die Alte Wache in Ostfildern hat sich in ein modernes Wirtshaus verwandelt. Foto: Simon Granville

Im Scharnhauser Park gibt es eine neue Anlaufstelle für Lieblingsgerichte: In der Alten Wache stehen neuerdings schwäbische Klassiker, Allzeitfavoriten und Burger auf der Speisekarte.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Die Alte Wache in Ostfildern hat eine Verjüngungskur erhalten: In das denkmalgeschützte Gebäude mit dem imposanten Walmdach und dem Pfeilerportikus in Ostfildern ist ein „modernes Wirtshaus“ eingezogen. So nennt sich ein Konzept, bei dem dem Gast alle seine Lieblingsspeisen serviert werden. Neben gut-bürgerlichen Klassikern wie Spätzle, Schnitzel, Zwiebelrostbraten und Maultaschen stehen Burger, Currywurst (14,90 Euro) und Flammkuchen (13,90 Euro) auf der Speisekarte. Seit zehn Jahren bewährt sich das Angebot im Schorndorfer Platzhirsch, im Oktober öffnete der Betrieb den zweiten Standort im Scharnhauser Park – und hat die Alte Wache nach einer unsteten Vergangenheit wiederbelebt.

 

Dafür gibt es neben den Leibgerichten gute Gründe. Das Lokal ist ganz schön aufgemöbelt worden – mit viel hellem Holz, weichen Stühlen und Bänken, Klinkerwänden und Korbgeflecht. Im lichten Ambiente geht es lebhaft zu, größere Gruppen haben an langen Tischen Platz, der Geräuschpegel entspricht dem eines Wirtshauses. Der Service ist stets zur Stelle und serviert Regionales zum Trinken wie gute Weine vom Stuttgarter Collegium Wirtemberg oder Biere von Dinkelacker. Die Portionen sind ansprechend angerichtet und von einer Größe, die jeden satt macht, ohne dabei arm zu werden.

Die Alte Wache ist Teil des ehemaligen Fliegerhorsts, der später von den US-Amerikanern genutzt wurde. Foto: STZN/Yann Lange

Neben Vorspeisenstandards wie Flädle- oder Maultaschensuppe (8,50 Euro), Bruschetta oder Schafskäse aus dem Ofen sind die Lax-Häppchen (11,90 Euro) die spannendste Alternative. Sie enttäuschen nicht: Zu knusprigen Kartoffelrösti passen geräucherter Lachs, Crème fraîche, Honigsenf und Rucola einfach perfekt. Von Linsen mit Spätzle (16,90 Euro) über Salatteller mit Hähnchenbruststreifen (18,90 Euro) bis hin zu Ofenkartoffeln (15,90 Euro) reicht die gut zu kalkulierende Hauptgerichtspalette. Dabei wird zwar auf Convenience-Produkte gesetzt, um die Preise unter Kontrolle zu halten, aber sie schmecken wie hausgemacht.

Schweinebraten in deftiger Soße und XL-Burger

Das Schwabenpfännle (21,90 Euro) besticht mit einem Berg aus buttrigen Spätzle, zwei Scheiben schön weich gegartem Schweinebraten, reichlich kräftiger Soße und einer ordentlichen Maultasche aus gut ausgewelltem Teig und mehr fleischiger als grüner Füllung. Der Platzhirsch Burger Hot & Spicy (17,90 Euro) ist eine XL-Portion, das zu sehr durchgegarte Paddy erinnert an ein Fleischküchle, dafür sorgt der viele Sesam auf dem Brötchen für einen angenehmen Crunch, Jalapeños, Tortillachips und Käsesoße für nette Sidekicks. Die Süßkartoffel-Pommes sind wiederum perfekt frittiert, knusprig, weich, süß und salzig. Mit Apfelküchle, lauwarmem Schokokuchen und Kaiserschmarrn (10,50 Euro) beschert die Alte Wache dann auch zum Dessert keine Experimente, jedoch wohlig-reichhaltigen Genuss.

Der Service

Alte Wache, Claude-Dornier-Straße 4, Ostfildern, 0711/39010787. Geöffnet täglich von 11 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis Mitternacht. www.mein-platzhirsch.de

Die Bewertung

Service: vier Sterne

Atmosphäre: vier Sterne

Essen: drei Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.

