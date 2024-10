Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte

Die Schweinshaxe steht im Brauhaus Eins natürlich auf der Speisekarte und der Krustenbraten. Das neue Lokal im Bosch-Areal setzt auf eine große Palette von Publikumslieblinge – wie alle anderen Stuttgarter Brauhäuser auch.

Kathrin Haasis 08.10.2024 - 06:03 Uhr

Vor zehn Jahren wurde Stuttgart ein bisschen wie München – mit den Brauerei-Gaststätten von Schönbuch und Dinkelacker. Die Zweifel, ob die damals kolportierten 40 000 Euro Miete im Monat für Carls Brauhaus am Schlossplatz zu erwirtschaften seien, haben sich verflogen. Als Oliver Kupresakovic sein Felix im Bosch-Areal nach 20 Jahren in die Rente schickte, sprang er auf das Konzept auf. Durch das von Stuttgarter Hofbräu in Vakuumtanks gelieferte, frisch schmeckende Bier unterscheidet sich sein im März eröffnetes Brauhaus Eins von dieser Konkurrenz. Das Ambiente ist etwas schicker und weniger rustikal, der Geräuschpegel gleichermaßen hoch, das Publikum mehr jung als alt und international. Die Speisekarten sind aber fast deckungsgleich.