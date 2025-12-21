 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Im Knitz trifft sich die Stadt – und isst Maultaschen

Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte Im Knitz trifft sich die Stadt – und isst Maultaschen

Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte: Im Knitz trifft sich die Stadt – und isst Maultaschen
6
Maximilian Trautwein im Knitz mit seinen beliebten Maultaschen Foto: Lichtgut / Max Kovalenko

Die moderne Version der schwäbischen Küche wollen die Trautwein-Brüder im neuen Restaurant am Marktplatz. Das passt zur schicken Location und schmeckt unserer Testerin Kathrin Haasis.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Vielleicht weil das Restaurant neu ist, direkt am Marktplatz liegt und fast immer geöffnet hat – oder weil das Haus des Tourismus eine ewige Baustelle war: Im Knitz trifft sich gerade nicht nur die halbe, sondern die ganze Stadt. Das Anfang Oktober eröffnete Lokal ist auch wirklich schön geworden. Durch eine große Glasfront hat der Gast immer das Geschehen draußen im Blick. Dass die Terrasse beim plätschernden Marktbrunnen im Sommer ein Hotspot wird, kann man sich denken – und die auf dem Dach sowieso. Innen ist es hell, reduziert, in Naturtönen eingerichtet, Pflanzen setzen grüne Akzente. Gemütlich ist das Knitz jedoch nicht: In dem offenen Raum herrscht viel Bewegung und ein hoher Geräuschpegel.

 
Die Trautwein-Maultasche isst gefühlt jeder zweite Gast. Foto: Lichtgut / Max Kovalenko

Für das Restaurant im Haus des Tourismus haben Maximilian und Ferdinand Trautwein dennoch das perfekte Konzept geliefert. Knitz steht für raffiniert, schlau, gewitzt und liebenswert, ein Image also, das die Marketingleute von Stuttgart ebenfalls vermitteln möchten. Die Vorspeise Schwäbisches Vitello (16,90 Euro) klingt ganz danach: Zum rosa Kalbstafelspitz kombinieren die Köche geräucherte Forellencreme, Kapern und ein paar Blätter Wildkräutersalat mit Kresse. Die Neuinterpretation des Klassikers ist gelungen. Buratta vom Bodensee mit geröstetem und süß-saurem Kürbis (17,90 Euro) klingt ebenfalls ansprechend.

Im Knitz gibt es die schwäbischen Klassiker

Im Knitz werden die beliebten Trautwein-Maultaschen mit Zwiebelschmelze und Kartoffelsalat (18,90 Euro) gefühlt von jedem zweiten Gast bestellt. Linsen mit Spätzle und Saiten (17,90 Euro) und Rostbraten mit Zweierlei Zwiebeln, Spätzle und Kalbsjus (34,90 Euro) stehen außerdem zur Auswahl. Dass die Brüder kalkulieren können, zeigt sich an Zutaten, die in mehreren Gerichten auftauchen: Wilden Brokkoli gibt es zu geschmorten Schweinebäckle (24,90 Euro) ebenso wie zum Zander mit Weißweinsoße und einem Linsenpüree, das auch das Tofu-Kichererbsenragout (18,90 Euro) begleitet. „Schwäbisch mit Herz“ heißt zwar das Motto, aber beim zu durchgegarten Fisch ist es nicht zu spüren, die Linsen hätten als Salat vermutlich für mehr Pep gesorgt. Auch beim tadellosen Hirschragout mit einem Berg in viel Butter geschwenkten Haselnussspätzle und kleinem Salat (29,90 Euro) kommt mehr die Effizienz in der Küche durch und weniger die Seele.

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Restaurant in Weil der Stadt: Tapas und mehr mit Überraschungseffekt im Kepler’s Finest Food

Neues Restaurant in Weil der Stadt Tapas und mehr mit Überraschungseffekt im Kepler’s Finest Food

Weil der Stadt hat nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch moderne Gastronomie zu bieten. Seit dem Sommer gibt’s Finest Food, mit dem man den Horizont erweitern kann.

Das Tiramisu (7,90 Euro) knüpft wieder an die clevere Vorspeise an: Es hat die Form eines Löffelbiskuits, betört mit filigranen Schichten von weicher Creme, fluffigem Biskuit, Crunch und Himbeere. Im geschäftigen Treiben des Abends hat der Service trotzdem alles im Griff. Der Grauburgunder von der Weinmanufaktur Stuttgart (0,15 Liter, 8 Euro) ist wie gemacht für das Knitz. Aber auch Drinks wie Negroni erhalten eine lokale Note mit Kessler Sekt (10,50 Euro).

Knitz, Marktstraße 2, Stuttgart. Geöffnet: Mo von 9 bis 18 Uhr, dienstags bis samstags bis 23 Uhr, sonntags 10 bis 18 Uhr. www.knitz.de

Bewertung

Service 4 Sterne

Atmosphäre 4 Sterne

Essen 4 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.

Weitere Themen

Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte: Im Knitz trifft sich die Stadt – und isst Maultaschen

Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte Im Knitz trifft sich die Stadt – und isst Maultaschen

Die moderne Version der schwäbischen Küche wollen die Trautwein-Brüder im neuen Restaurant am Marktplatz. Das passt zur schicken Location und schmeckt unserer Testerin Kathrin Haasis.
Von Kathrin Haasis
Influencerin über Fehlgeburt: Olivia von Platen: „Die ganze Welt hat plötzlich keinen Sinn mehr gemacht“

Influencerin über Fehlgeburt Olivia von Platen: „Die ganze Welt hat plötzlich keinen Sinn mehr gemacht“

Die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen musste eine Fehlgeburt erleben. Im Interview spricht sie über ihren Umgang mit dem Verlust und darüber, wie sie Betroffenen helfen will.
Von Nina Scheffel
Polizeieinsatz in Stuttgart: Hauptbahnhof bleibt stundenlang gesperrt

Polizeieinsatz in Stuttgart Hauptbahnhof bleibt stundenlang gesperrt

Die Polizei sperrte am Samstagabend den oberen Bereich des Hauptbahnhofs in Stuttgart. Die Bahn stellte den Fernverkehr ein. Was bisher bekannt ist.
Von Jörg Breithut und Christian Milankovic
Rakete in Stuttgart: Bar kämpft mit Nachmittagstee gegen das Aus

Rakete in Stuttgart Bar kämpft mit Nachmittagstee gegen das Aus

Die Rakete in Stuttgart kämpft ums Überleben. Veranstaltungen am Nachmittag sollen die Bar retten – die Idee ist aus der Not heraus entstanden.
Von Frederik Herrmann
Wochenmarkt in Adventszeit: Beschicker in Stuttgart kämpfen mit Umsatzeinbußen – Kritik an Standvergabe

Wochenmarkt in Adventszeit Beschicker in Stuttgart kämpfen mit Umsatzeinbußen – Kritik an Standvergabe

Während des Stuttgarter Weihnachtsmarkts muss der Wochenmarkt auf die Königstraße ausweichen – dieses Jahr stehen einige Stände weit ab vom Schuss. Für die Beschicker hat das Folgen.
Von Nina Scheffel
Obdachloser aus Stuttgart: Spende rührt Menschen in ganz Deutschland

Obdachloser aus Stuttgart Spende rührt Menschen in ganz Deutschland

Dass ein Obdachloser sein Flaschenpfand spendet, um Alleinerziehenden zu helfen, bewegt viele Menschen. Der Stuttgarter selbst findet gar nichts so Besonderes daran.
Von Jan Sellner
Backstage bei Fantas in Stuttgart: Fantas eilen von Rekord zu Rekord - „So etwas ist nur in Stuttgart möglich“

Backstage bei Fantas in Stuttgart Fantas eilen von Rekord zu Rekord - „So etwas ist nur in Stuttgart möglich“

Die Fantas im Rekorde-Rausch! Weil für Weihnachten 2026 alle drei Konzerte ausverkauft sind, wird der Ruf nach einem vierten laut. Der Manager winkt ab. Was war backstage los?
Von Uwe Bogen
Früher war mehr Lametta?: Weihnachtsfeierflaute in Stuttgarter Gastros? Stuttgarter Wirte ziehen Resümee

Früher war mehr Lametta? Weihnachtsfeierflaute in Stuttgarter Gastros? Stuttgarter Wirte ziehen Resümee

Die wirtschaftliche Lage war schon mal besser. Wird auch bei Weihnachtsfeiern gespart? Wir haben uns bei Stuttgarter Gastronomen umgehört.
Von Matthias Ring
Frontalcrash auf der B14: Mutmaßlicher Geisterfahrer und 36-Jähriger nach Kollision schwer verletzt

Frontalcrash auf der B14 Mutmaßlicher Geisterfahrer und 36-Jähriger nach Kollision schwer verletzt

Bei einer mutmaßlichen Geisterfahrt mit anschließendem Frontalunfall wurden zwei Personen auf der B14 schwer verletzt.
Von red/Anja Treiber
Stuttgarter Sparhaushalt 2026/27: Die 40 interessantesten Beschlüsse: Was wurde bewilligt, was abgelehnt?

Stuttgarter Sparhaushalt 2026/27 Die 40 interessantesten Beschlüsse: Was wurde bewilligt, was abgelehnt?

838 einzelne Posten standen am 19. Dezember auf der Abstimmungsliste der Gemeinderätinnen und Räte. Was wurde beschlossen, welche Anträge abgelehnt? Eine Auswahl.
Von Lisa Welzhofer
Weitere Artikel zu Stuttgart
 
 