 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. In der Pizzeria Cumpà ist nicht nur die Aussicht spektakulär

Neues Restaurant in Stuttgart-Nord In der Pizzeria Cumpà ist nicht nur die Aussicht spektakulär

Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: In der Pizzeria Cumpà ist nicht nur die Aussicht spektakulär
1
Luigi Semeraro, Kris Gensrich und Cemsu Ayik setzen in der Pizzeria Cumpà auf Sauerteig. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Allein die Lage von Cumpà ist ein Alleinstellungsmerkmal: Beim Essen können die Gäste über Stuttgart blicken. Aber die Pizzeria hat noch ein paar weitere Showeffekte zu bieten.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Stuttgart. Bei gutem Wetter ist die Location zu schön, um wahr zu sein. Auf der Terrasse weht ein laues Lüftchen, der Blick reicht über die ganze Stadt hinweg, im Park drumherum zwitschern die Vögel. Das ehemalige Bellevue hat die schöne Aussicht gleich in den Namen gepackt. Die neuen Betreiber beleben ihr Lokal mit einem anderen Versprechen: Cumpà heißt es seit Mitte Februar, was für Freund steht. Und wer das Restaurant betritt, fühlt sich auch gleich ein bisschen wie auf einer Gartenparty: Die Geräuschkulisse ist recht hoch, die Stimmung erscheint allseits gut - und dem Halbkugel-Glasdach ebenso wie im Wintergarten mit seinen Wänden aus durchsichtigem Plastik, die sich entsprechenden Temperaturen aufgerollt werden.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Lokal auf dem Killesberg: Pizza mit Aussicht: Drei Freunde eröffnen das Cumpà auf dem Killesberg

Neues Lokal auf dem Killesberg Pizza mit Aussicht: Drei Freunde eröffnen das Cumpà auf dem Killesberg

Sauerteigpizza, Caesar Salad aus dem Parmesanlaib, Antipasti und große Pläne: Drei Feuerbacher Freunde eröffnen das Cumpà im ehemaligen Bellevue.

Die Pizzeria zieht ein überwiegend junges Publikum, aber auch Familien und den ein oder anderen Killesberg-Senior an. Kris Gensrich, Luigi Semeraro und Cemsu Ayik, die sich für den Betrieb des Restaurants zusammengetan haben, sind auf den Trend neapolitanische Pizza aufgesprungen - allerdings mit eigener Note.

Wunderbare Aussicht: der Blick vom Wintergarten reicht über die ganze Stadt Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Handwerk, lange Ruhezeiten für den Teig und Zutaten, die ausschließlich aus Italien kommen, versprechen die drei Geschäftspartner. Das deckt sich mit den Konzepten von Vorgängern wie L.A. Signorina, L'Artista, Ciao Amore oder Lievito Madre. Und wie jedes der vier Lokale hat sich der Killesberger Neuzugang ein paar Spezialitäten ausgedacht. Statt des aufgeblasenen Rands, der für die neapolitanische Pizza typisch ist, setzen Kris Gensrich, Luigi Semeraro und Cemsu Ayik nach eigenen Angaben auf den Stil Ruota di Carro, was Wagenrad übersetzt heißt. Der Teig ist dichter am Rand, in der Mitte ähnlich dünn. Unter den Vorspeisen finden sich einerseits die typischen Lieblinge wie Burrata (14,90 Euro), Bruschetta (13,90 Euro) und Carpaccio (15,90 Euro), daneben setzen die jungen Gastronomen optische und geschmackliche Akzente.

Die Etagère ist wieder in Mode

Die wieder in Mode gekommene Etagère, die perfekt an den Killesberg passt, steht im Cumpà zum Beispiel auf einigen Tischen. Auf drei Stockwerken werden Antipasti zu 18,90 pro Person serviert. Salami, Bresaola, Mortadella, Parmesan, ein Schimmelkäse, der kein Gorgonzola ist, Rucola und Oliven sind darauf versammelt. Es sieht hübsch aus, passt zum Pizzabrot, ist ein Klassiker. Nur Heidelbeeren, Wassermelone und Physalis wirken auf den Tellern und geschmacklich etwas deplatziert.

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Restaurant in Stuttgart: Ein traumhafter Kurzurlaub im Haus am See

Neues Restaurant in Stuttgart Ein traumhafter Kurzurlaub im Haus am See

Aus dem Trubel braucht es exakt 22 Minuten, bis der Stadtbewohner im Kurzurlaub weilt. Im Haus am See kann er sich ordentlich verköstigen, findet unser Tester Michael Weier.

Für noch mehr Aufsehen sorgt der Caesars Salad (12 Euro): Dafür kommt wie im Sterne-Restaurant ein Wagen vorgefahren. Vor den Augen der Gäste zwirbelt die Servicekraft Blätter vom Romana-Salat durch einen erhitzten Parmesanlaib, breitet sie auf einen Teller aus, schöpft Kirschtomaten dazu und fragt, ob auch Kapern gewünscht sind. Die robusten Blätter mit leicht bitterem Geschmack können die käsige Soße gut meistern, leicht vergorene Tomaten und die Kapern liefern zum Ausgleich angenehme Säure. Die Italianisierung des US-amerikanischen Klassikers ist gelungen!

Neapolitanische Pizza im Stil von Cumpà: der Rand ist weniger aufgeblasen, stattdessen kompakter. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zehn Pizzen stehen ansonsten noch auf der Speisekarte von Cumpà, auf der Tafel wird ein tägliches Pastagericht angepriesen. Spaghetii mit roten Pesto klingen an dem Abend jedoch weniger lukrativ wie die Variante A nostra calabrese Cumpà (14,90 Euro) mit scharfer Salami und der würzig-pikanten Rohwurst Nduja. Auf Empfehlung der sehr aufmerksamen Kellnerin wird eine Burrata oben drauf gesetzt, um die Schärfe mit Cremigkeit zu kontern, was durchaus gelingt für den Preis einer hohen Kalorienzahl. Fior di Latte und Wurst sind sehr gehaltvoll, der Wagenrad-Teig taugt da gut zum Aufsaugen. Statt der Pizza Verdura mit Grillgemüse (15,90 Euro) wäre die Variante Cumpà a Zozzona (18,90 Euro) ohne Tomaten mit Mortadella und Basilikumpesto womöglich interessanter gewesen. Beim Belag überwiegen ansonsten die Standards wie Salami, Schinken mit Pilzen oder Capricciosa noch mit Artischocken dazu.

Eine Neuinterpretation des Tiramisus

Bei der Nachspeise folgt dafür mit den Tiramisu Balls eine Neuinterpretation eines altbekannten Desserts (8,50 Euro). Die Kugeln aus Mascarpone und fein gemahlenem Löffelbiskuit sind fester als in der üblichen Variante, erinnern an Mozartkugeln, die in Kombination mit einer sahneartigen Creme wirklich lecker sind. Mit dem echten Tiramisu hat es nur wenig zu tun. Beim Wein scheint dagegen der Qualitätsanspruch etwas nachzulassen. Statt der auf der Speisekarte angebotenen württembergischen Spitzenweine sind nur „italienische“ im Ausschank, „der Luganer“ schmeckt immerhin ordentlich - und ein Apérol Spritz oder Campari Amalfi (beides 8,50 Euro) hätte zur Aussicht und Stimmung auf der Terrasse vermutlich sowieso am besten gepasst.

Service

Cumpà, Stresemannstraße 38, Stuttgart, 0711/25350022. Montag bis Donnerstag 17 bis 23 Uhr, freitags bis Mitternacht, samstags 12 bis 0 Uhr, sonntags 12 bis 23 Uhr. www.cumpa-pizza.de

Bewertung

Essen: ***

Service *****

Atmosphäre: ****

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)

Die Beurteilung berücksichtigt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das günstige Lokal um die Ecke wird nach anderen Kriterien bewertet als ein Sternerestaurant. Der Test gibt Aufschluss über die Tagesform der Küche.

Weitere Themen

Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: In der Pizzeria Cumpà ist nicht nur die Aussicht spektakulär

Neues Restaurant in Stuttgart-Nord In der Pizzeria Cumpà ist nicht nur die Aussicht spektakulär

Allein die Lage von Cumpà ist ein Alleinstellungsmerkmal: Beim Essen können die Gäste über Stuttgart blicken. Aber die Pizzeria hat noch ein paar weitere Showeffekte zu bieten.
Von Kathrin Haasis
Ecotriis am Marienplatz: Der lebendige Sonnenschutz in Stuttgart hat jetzt Internet

Ecotriis am Marienplatz Der lebendige Sonnenschutz in Stuttgart hat jetzt Internet

Der Marienplatz in Stuttgart hat zwei neue Hingucker: Ecotriis, die Schatten spenden sollen. Noch ist das Blätterdach klein, aber ein Prototyp zeigt: das Konzept kann aufgehen.
Von Judith A. Sägesser
Einsatz in Stuttgart-Plieningen: E-Auto geht lichterloh in Flammen auf

Einsatz in Stuttgart-Plieningen E-Auto geht lichterloh in Flammen auf

In Stuttgart ist ein E-Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr musste das brennende Fahrzeug vom Gebäude wegziehen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.
Von Jonas Schöll
About Pop 2026: Cineastische Musik von Get Well Soon vor filmtauglicher Kulisse

About Pop 2026 Cineastische Musik von Get Well Soon vor filmtauglicher Kulisse

Konstantin Gropper spielt mit Get Well Soon beim About Pop Festival im Park der Villa Reitzenstein. Ähnlich beeindruckend wie die Kulisse, war auch das Konzert.
Von Frederik Herrmann
Gewerkschaft: Protest in Stuttgart: Verdi fordert mehr Lohn im Handel

Gewerkschaft Protest in Stuttgart: Verdi fordert mehr Lohn im Handel

Verdi reicht das Angebot der Arbeitgeber nicht: Mit lauten Protesten soll Druck für mehr Geld im Handel aufgebaut werden.
Anwohnerparken in Stuttgart: Ab 1. Juli wird Anwohnerparken teurer – So sparen Sie kurzfristig noch Geld

Anwohnerparken in Stuttgart Ab 1. Juli wird Anwohnerparken teurer – So sparen Sie kurzfristig noch Geld

Ab 1. Juli gelten in Stuttgart neue Gebühren. Wer schnell ist, kann sich noch den alten Tarif sichern. Das gilt aber nicht für jeden.
Von Alexander Müller
Einsatz an der Theodor-Heuss-Straße: Tuning-Kontrolle in Stuttgart: Polizei zieht Fahrzeuge aus dem Verkehr

Einsatz an der Theodor-Heuss-Straße Tuning-Kontrolle in Stuttgart: Polizei zieht Fahrzeuge aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle an der Theodor-Heuss-Straße ist die Polizei am Freitag gegen Tuning vorgegangen. Die Bilanz.
Von nse
Gastro-Abschied in Stuttgart: Nach 11 Jahren: Warum Ferro Ceylan sein Le Petit Coq schließt

Gastro-Abschied in Stuttgart Nach 11 Jahren: Warum Ferro Ceylan sein Le Petit Coq schließt

Elf Jahre lang war die Cocktailbar Le Petit Coq sein Lebenstraum. Nun zieht Gastronom Ferro Ceylan einen Schlussstrich.
Von Petra Xayaphoum
Ärger um Theater Rampe: Alle wollen, doch es stottert: Wann darf die Rakete wieder abheben?

Ärger um Theater Rampe Alle wollen, doch es stottert: Wann darf die Rakete wieder abheben?

Die Rettung der Bar Rakete schien auf gutem Weg. Nach 18 Monaten Arbeit kam ein Schrieb vom Baurechtsamt, der frustrierte. Ein Lehrstück über Missverständnisse.
Von Frank Rothfuß
Stuttgarter Gedenkort: Zeichen des Bürgerengagements

Stuttgarter Gedenkort Zeichen des Bürgerengagements

Die Gedenkstätte Zeichen der Erinnerung ist 20 Jahre alt - ein Werk engagierter Bürger. Das gilt es zu würdigen. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
Weitere Artikel zu Stuttgart Pizzeria Restaurant Stuttgart-Nord Wetter Höhenpark Killesberg Italien
 
 