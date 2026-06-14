Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: In der Pizzeria Cumpà ist nicht nur die Aussicht spektakulär

Stuttgart. Bei gutem Wetter ist die Location zu schön, um wahr zu sein. Auf der Terrasse weht ein laues Lüftchen, der Blick reicht über die ganze Stadt hinweg, im Park drumherum zwitschern die Vögel. Das ehemalige Bellevue hat die schöne Aussicht gleich in den Namen gepackt. Die neuen Betreiber beleben ihr Lokal mit einem anderen Versprechen: Cumpà heißt es seit Mitte Februar, was für Freund steht. Und wer das Restaurant betritt, fühlt sich auch gleich ein bisschen wie auf einer Gartenparty: Die Geräuschkulisse ist recht hoch, die Stimmung erscheint allseits gut - und dem Halbkugel-Glasdach ebenso wie im Wintergarten mit seinen Wänden aus durchsichtigem Plastik, die sich entsprechenden Temperaturen aufgerollt werden.