Die Schlauchboot-Pizza, wie sie aufgrund ihres fluffigen Teigrandes gerne genannt wird, breitet sich immer weiter in der Stadt aus: Die neue L’Antica Pizzeria Napoletana setzt auf die Trend-Pizza, aber bleibt dabei bodenständig, findet unsere Testerin Kathrin Haasis.

Kathrin Haasis 20.03.2025 - 11:00 Uhr

Der Name führt etwas in die Irre, denn L’Antica Pizzeria Napoletana ist das Gegenteil von altertümlich: Erstens ist das Lokal nagelneu, und zweitens wird dort die trendige Pizza serviert, die wegen ihres dicken Teigrandes gerne mit einem Schlauchboot verglichen wird. Aber der Name passt schon, denn die superfreundliche und fixe Inhaberin Melisa Aktas serviert eine bodenständige Variante des aktuell so hippen Gebäcks. In einem italienischen Feinkostgeschäft hatte sie ein paar Jahre lang gearbeitet, bevor sie mit der Schwester und dem Schwager ihr Restaurant im Stuttgarter Süden eröffnete. Selbst renoviert haben sie das Lokal, die Wände weiß gestrichen, den Boden schwarz gefliest, die Stühle mit grünem Samt beziehen lassen und Weinregale als Raumtrenner installiert. Die sehr helle Beleuchtung und die Tische aus Holzimitat dämpfen etwas die Gemütlichkeit.