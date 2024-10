Neues Restaurant in Vaihingen an der Enz

Diese Location hat Marko Kraljevic und seine Frau Alexandrina aufs Land gezogen: Der alte Bahnhof von Vaihingen an der Enz wurde einfallsreich modernisiert. Die Gäste können im Speisewagen Platz nehmen. Ihre schwäbische Küche ist erste Klasse.

Kathrin Haasis 04.10.2024 - 07:00 Uhr

Dafür sind Marko und Alexandrina Kraljevic aufs Land gezogen: „Vaihingen an der Enz ist zwar nicht Stuttgart“, sagt er, „aber der Bahnhof ist einzigartig.“ Seit 2019 war der 33-Jährige Küchenchef im Hotel Le Méridien. In dem liebevoll restaurierten Stadtbahnhof in Vaihingen trauten er und seine Frau sich die lange angedachte Selbstständigkeit dann zu. Steig 1903 heißt ihr im Mai eröffnetes Lokal nach dem Baujahr des Gebäudes. Es ist ein Themenrestaurant, aber gar nicht kitschig, sondern modern und schlicht eingerichtet. Die Backsteinwand ist unverputzt, ein Tisch auf der intakten Gepäckwaage platziert, ein „Sparautomat“ steht in der Ecke. Der Glanzpunkt sind die Waggons auf den stillgelegten Gleisen, von denen der eine als Terrasse und der andere als Speisewagen dient.