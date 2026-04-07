Der „freiwillige“ Wehrdienst scheint nicht so freiwillig wie von den Befürwortern behauptet. Nun wird wieder über Rechte und Pflichten „junger“ Menschen bis 45 diskutiert.
„Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie“, soll Reichskanzler Otto von Bismarck einmal gesagt haben. Man könnte sich auch fragen, ob der in Umfragen mutmaßlich populäre Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sein Gesetz zur Wehrerfassung eigentlich selbst gelesen hat oder sich gedanklich lieber nicht mit den möglichen Folgen auseinandersetzen wollte.