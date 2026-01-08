Neutralitätsgebot vor Wahl? Aufregung um Grünen-Abend im Theaterhaus
Kretschmann plaudert mit seinem Wunschnachfolger Özdemir im staatlich geförderten Theaterhaus – ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot? CDU und FDP sehen das so.
Kretschmann plaudert mit seinem Wunschnachfolger Özdemir im staatlich geförderten Theaterhaus – ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot? CDU und FDP sehen das so.
Die Ankündigung des Abends liest sich so, als wäre die Landtagswahl am 8. März bereits entschieden. „Wechsel an der Spitze“ lautet der Titel der Veranstaltung am kommenden Montag im Stuttgarter Theaterhaus. Untertitel: „Ministerpräsident Winfried Kretschmann geht, Cem Özdemir kommt: Baden-Württemberg vor einem neuen Kapitel“. Auf dem Plakat dazu prangen die gezeichneten Konterfeis der beiden Grünen. Eingeladen zu dem Gespräch hat der einst vom SPD-Mann Peter Conradi gegründete „Neue Montagskreis“, die Moderation übernimmt der frühere SWR-Chefredakteur Michael Zeiß. Ursprünglich war von einer „Kooperation“ mit dem Theaterhaus die Rede, doch dieser Hinweis ist inzwischen verschwunden.