Ludwigsburger Hoteliers und Gastronomen sprechen sich in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister für den Erhalt der Veranstaltungsstätte aus.
16.05.2026 - 10:00 Uhr
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) wendet sich besorgt an den Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht – und fordert in einem offenen Brief den Erhalt des Forums. Geschäftsführer Marcos Angas befürchtet einen Lostplace mitten in der Stadt – und stellt ein Gesprächsangebot. Grundsätzlich ist man sich im Gemeinderat einig, das Forum beizubehalten, doch die Bereitschaft, für eine Generalsanierung massiv zu investieren, war in den vergangenen Monaten sehr unterschiedlich ausgeprägt.