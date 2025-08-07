Nach einem Hitlergruß bei einem AfD-Kreisparteitag in Unna am Sonntag ermittelt der Staatsschutz. Ein 26-Jähriger aus Hagen soll die verbotene Geste gezeigt haben.
07.08.2025 - 11:13 Uhr
Nach einem Hitlergruß beim AfD-Kreisparteitag in Unna ermittelt der Staatsschutz. Es sei eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen einen 26-Jährigen aus Hagen gestellt worden, erklärte die Polizei Dortmund am Donnerstag. Ein Teilnehmer einer Gegendemonstration habe den mutmaßlichen Teilnehmer des Kreisparteitags beobachtet, wie er am Sonntagmittag die verbotene Geste gezeigt habe. Er habe ein Foto angefertigt und die Polizei informiert.