Nach der Entscheidung im Kornwestheimer Verwaltungsausschuss, die Ehrenbürgerwürde von Ernst Sigle symbolisch zurückzunehmen und das Ernst-Sigle-Gymnasium umzubenennen, wollen mehrere Fraktionen verhindern, dass die Geschichte des bisherigen Namensgebers aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet. CDU, Freie Wähler, FDP, Grüne und SPD haben deshalb einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der eine historische Einordnung der Person Ernst Sigle an der Schule vorsieht.

Die Verwaltung soll laut des Antrags ein Konzept erarbeiten, wie die Person Ernst Sigle und die Ergebnisse des Gutachtens der Historikerin Anne Sudrow sichtbar, dauerhaft und pädagogisch geeignet dokumentiert werden können. Ziel sei eine Darstellung, die sowohl Sigles Bedeutung für die Entwicklung Kornwestheims und der Salamander AG als auch seine Verantwortung im Zusammenhang mit nationalsozialistischem Unrecht transparent macht. Eine Aufrechnung von Verdiensten und Verfehlungen lehnen die Antragsteller ausdrücklich ab.

Büste soll bleiben

Die Verwaltung soll laut des Antrags ein Konzept erarbeiten, wie die Person Ernst Sigle und die Ergebnisse des Gutachtens der Historikerin Anne Sudrow sichtbar, dauerhaft und pädagogisch geeignet dokumentiert werden können. Ziel sei eine Darstellung, die sowohl Sigles Bedeutung für die Entwicklung Kornwestheims und der Salamander AG als auch seine Verantwortung im Zusammenhang mit nationalsozialistischem Unrecht transparent macht. Eine Aufrechnung von Verdiensten und Verfehlungen lehnen die Antragsteller ausdrücklich ab.

Konkret soll geprüft werden, ob die bislang an der Schule stehende Büste von Ernst Sigle erhalten bleiben kann. Sie soll allerdings nicht mehr als Ehrung verstanden werden, sondern durch eine Informations- und Mahntafel historisch eingeordnet werden.

Die Schüler des Gymnasiums sollen nicht weniger – sondern mehr über Ernst Sigle erfahren. Foto: Simon Granville

Der Vorstoß knüpft unmittelbar an die Debatte um das Sudrow-Gutachten an. Dieses kommt zu dem Schluss, dass Ernst Sigle während des Nationalsozialismus schwere Schuld auf sich geladen hat – unter anderem soll er von der Schuhprüfstrecke im Konzentrationslager Sachsenhausen gewusst und sie gebilligt haben. Diese Erkenntnisse hatten den Verwaltungs- und Finanzausschuss am Donnerstagabend dazu veranlasst, sich einstimmig für die Rücknahme der bisherigen Ehrungen auszusprechen.

Gleichzeitig machten nahezu alle Stadträte in der Debatte deutlich, dass sie die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung Sigles sowie der Salamander AG für Kornwestheim nicht infrage stellen. Mehrfach wurde betont, dass die Rücknahme der Ehrungen nicht bedeute, Sigles Geschichte und Bedeutung auszulöschen.

Genau diesen Gedanken greifen die Fraktionen nun in ihrem Antrag auf. „Erinnerungskultur bedeutet nicht, Geschichte zu entfernen, sondern sie einzuordnen, sichtbar zu machen und aus ihr zu lernen“, heißt es in der Begründung.