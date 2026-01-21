OB Nopper nun doch für Großprojekt: Keine klare Linie

OB Frank Nopper (CDU) ist in den letzten Wochen von der „Bunte“ zum „Absteiger der Woche“ gewählt worden. Das war für den auf Außenwirkung bedachten OB schmerzlich und in der Sache nicht gerechtfertigt. Preisverdächtig ist allerdings der Schlingerkurs im Rathaus. Nopper hat erklärt, dass man sich leider vom Schlaraffenland verabschieden müsse und nachgeschoben, dass er damit teure Bauprojekte meine. Nun votierte er für den Bau des Hauses für Film und Medien. Kostenpunkt: 115 Millionen Euro.

Pflichtaufgaben müssen an erster Stelle stehen

Ob diese Pflichtaufgaben, zu denen auch die Erneuerung von vor dem Zusammenbruch stehenden Brücken zählen, dann überhaupt noch geleistet werden können, ist allerdings die Frage. Denn die Stadt plant, sich in einem Ausmaß auch für nicht zwingend notwendige Projekte zu verschulden, durch die am Ende zwingend nötige nicht mehr finanziert werden könnten.

Diese Erkenntnis war bereits bei den Haushaltsplanberatungen vorhanden, Konsequenzen wie eine Prioritätenliste der Großvorhaben, zeitigte sie allerdings keine. Ohne klare Priorisierung drohen weiter Fälle wie der des Hauses für Film und Medien. Vielleicht kann das Regierungspräsidium Stuttgart der Stadt beim Thema Haushalten Nachhilfe geben. Vielleicht schafft es auch ein weiterer persönlicher Sprecher, den Nopper mit dem Doppeletat durch Kürzung bei anderen Stellen erhält, eine klare Linie für den OB zu zeichnen.