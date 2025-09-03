Wer sein Rededuell mit AfD-Chef Markus Frohnmaier ins Internet übertrage, sei unerheblich, sagt Boris Palmer. Allerdings hat er strenge Vorgaben für das Streaming vereinbart.
03.09.2025 - 16:30 Uhr
Für das Streitgespräch mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) erwartet sich die baden-württembergische AfD eine gewaltige Aufmerksamkeit. Zwar bietet die Hermann-Hepper-Halle nur Platz für 700 Menschen. Jedoch wird die Veranstaltung ins weltweite Netz übertragen. „Da werden 200 000 bis 300 000 Leute aus ganz Deutschland zusehen“, prognostiziert der baden-württembergische AfD-Co-Landeschef Markus Frohnmaier. Er ist der Widerpart beim Rededuell mit Boris Palmer.