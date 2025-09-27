Die Mitglieder haben entschieden. Bei der OB-Wahl in Freiburg stellen die Grünen keinen eigenen Kandidaten auf.
27.09.2025 - 16:03 Uhr
Die Grünen in Freiburg unterstützen GEW-Chefin Monika Stein bei ihrer Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl 2026. Bei einer Mitgliederversammlung am Samstag stimmte die Mehrheit für die Ex-Grüne. Auf den parteieigenen Gegenkandidaten Manfred Kröber entfielen nur zwei Stimmen. Zuvor hatte der Kreisvorstand im Sommer sich für die Unterstützung Steins ausgesprochen.