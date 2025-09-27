Die Mitglieder haben entschieden. Bei der OB-Wahl in Freiburg stellen die Grünen keinen eigenen Kandidaten auf.

Die Grünen in Freiburg unterstützen GEW-Chefin Monika Stein bei ihrer Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl 2026. Bei einer Mitgliederversammlung am Samstag stimmte die Mehrheit für die Ex-Grüne. Auf den parteieigenen Gegenkandidaten Manfred Kröber entfielen nur zwei Stimmen. Zuvor hatte der Kreisvorstand im Sommer sich für die Unterstützung Steins ausgesprochen.

Unsere Empfehlung für Sie Nach der Niederlage in Heidelberg Können Grüne nicht Bürgermeister? Eigentlich ist Baden-Württemberg „durchgrünt“. Der Ministerpräsident ist ein Grüner, in vielen Gemeinderäten dominieren die Grünen. Dennoch schaffen es aber nur wenige an die Rathausspitze. Die Suche nach einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidatin war ins Leere gelaufen. Seit 2023 hatte eine Findungskommission versucht, jemanden aus den eigenen Reihen aufzustellen. Der Landesvorstand ließ die Kandidatur unkommentiert. Obwohl Landes-Co-Vorständin Lena Schwelling schon mal die Ägide ausgegeben hatte: „Wir wollen Rathäuser erobern.“

Stein machte Salomon 2018 Konkurrenz

Die 55-Jährige war von 2002 an selbst bei den Grünen, saß im Stadtrat, bis sie sich mit dem damaligen Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) überwarf, aus der Fraktion austrat und Salomon schließlich bei der OB-Wahl 2018 Konkurrenz machte. Schon damals trat sie als Kandidatin der von ihr gegründeten Grünen Alternative an und kam bei der Stichwahl mit 24 Prozent auf Platz Drei hinter Salomon. Die Wahl gewann der parteilose Martin Horn, der 2026 sein Amt verteidigen will.