Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) gehört in Süddeutschland zu den bedeutendsten Kleinparteien. Vor der Landtagswahl 2026 haben wir uns das Programm angeschaut.
Es ist nicht so, dass die Anfang der 1980er-Jahre aus der Umweltbewegung entstandene ÖDP gigantische Menschenmassen hinter sich versammelt, doch die Partei gehört zu den größeren Kleinparteien - fast auf Augenhöhe mit dem BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht). Bei den Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg erhielt sie 0,8 Prozent der Stimmen, in Bayern 2023 waren es sogar 1,8 Prozent. Doch was macht die Partei aus? Ist sie eine konservative Alternative zu den Grünen?