Fachanwalt Roland Kugler will Ramzi Awat Nabi eine schnelle Rückkehr ermöglichen. Helfen weitere Urkunden, damit die Ausländerbehörde seine Identität anerkennt – und gute Kontakte?
Der vor zwei Wochen in den Irak abgeschobene Einser-Abiturient und Student an der Fachhochschule Esslingen, Ramzi Awat Nabi, darf in den nächsten zweieinhalb Jahren nicht nach Deutschland einreisen. Dieses 30-monatige Einreise- und Aufenthaltsverbot hat das Bundesamt für Migration (BAMF) in Folge einer Abschiebungsandrohung verhängt. Die Frist begann mit der Abschiebung am Morgen des 5. August nach Bagdad, nachdem der 24-Jährige zuvor durch ein Großaufgebot der Polizei im Studentenwohnheim in Stuttgart-Vaihingen festgenommen worden war. Sie läuft damit erst am 5. Februar 2028 ab. Damit wäre das Bachelor-Studium der Umwelt- und Energietechnik für Ramzi Awat Nabi, der bisher drei Semester absolviert hat, wohl gelaufen. Er war nach der Ablehnung seines Asylantrags trotz herausragender schulischer Leistungen – er hat eine Abiturnote von 1,5 – und seines Studiums nur geduldet.