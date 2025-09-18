Ministerpräsident Kretschmann und Trumpf-Chefin Leibinger-Kammüller zeigen auf dem Podium zum StZ-Jubiläum vielfach eine inhaltliche Nähe – und haben den Rückzug schon fest im Blick.
Sie gehören zu den Vordenkern im Land – und sie verbindet mehr, als vor dem Jubiläum 80 Jahre Stuttgarter Zeitung bekannt war: Winfried Kretschmann und Nicola Leibinger-Kammüller, die beiden prominenten Podiumsgäste. Von zwei Unternehmensführern, mit denen der Ministerpräsident per Du ist, ist eine die Trumpf-Vorstandschefin, wenn auch erst seit zwei Jahren. Den anderen Namen verrät er nicht.