Ohne Brandmauer Spendabler Rechtsextremist
Das brandenburgische Golßen lässt sein Stadtfest von einem AfD-Mann sponsern. Die Bürger finden das okay.
Das brandenburgische Golßen lässt sein Stadtfest von einem AfD-Mann sponsern. Die Bürger finden das okay.
Bisher war das Städtchen Golßen in der Niederlausitz allenfalls wegen der Spreewälder Gurken bekannt, die dort angebaut werden. Jetzt stößt manchen etwas anderes sauer auf, wenn sie den Namen Golßen hören: Der Ort im Süden Brandenburgs ist eine Art politisches Freilichtmuseum, in dem besichtigt werden kann, wie Rechtsextremisten sich einnisten, Wohlgefallen erkaufen und als ganz normale Nachbarn akzeptiert werden.