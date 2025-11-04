 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Spendabler Rechtsextremist

Ohne Brandmauer Spendabler Rechtsextremist

Ohne Brandmauer: Spendabler Rechtsextremist
1
Schmusen mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke (rechts): der brandenburgische Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Foto: AFP

Das brandenburgische Golßen lässt sein Stadtfest von einem AfD-Mann sponsern. Die Bürger finden das okay.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Bisher war das Städtchen Golßen in der Niederlausitz allenfalls wegen der Spreewälder Gurken bekannt, die dort angebaut werden. Jetzt stößt manchen etwas anderes sauer auf, wenn sie den Namen Golßen hören: Der Ort im Süden Brandenburgs ist eine Art politisches Freilichtmuseum, in dem besichtigt werden kann, wie Rechtsextremisten sich einnisten, Wohlgefallen erkaufen und als ganz normale Nachbarn akzeptiert werden.

 

Das Ganze begann mit einer Spende für das Stadtfest. Das Geld kam von Hans-Christoph Berndt, der in Golßen wohnt. Er sitzt dort auch für die AfD im Gemeinderat. Im brandenburgischen Landtag agiert er als deren Fraktionschef. Berndt gilt in AfD-Kreisen als Rechtsaußen. Er hat den Verein Zukunft Heimat gegründet, den der Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextremistisch“ einstuft. Er verbreite „rassistische, antisemitische sowie islam- und fremdenfeindliche Thesen“ und arbeite in der rechten Szene als „Radikalisierungsmotor“.

In Golßen ist Berndt ein geachteter Mann. Bei der Landtagswahl 2024 erhielt er 39,3 Prozent der Erststimmen. Bei der Bundestagswahl im Februar kam die AfD vor Ort auf 51 Prozent. Da es dennoch Kritik an der Spende gab, sollten die Bürger entscheiden, ob die Stadt sie behalten oder abweisen soll. Von 2164 Wahlberechtigten stimmten 727 ab – und davon zwei Drittel gegen eine Rückzahlung der anrüchigen Spende. Offensichtlich hielten seine Mitbürger den Geldgeber zwar für „rechtsextrem, aber normal“, so ein ARD-Kommentar. In der Berliner „taz“ war zu lesen, Golßen habe „völkisch votiert“. Was der spendable Berndt treibt, wertet der Verfassungsschutz als „Entgrenzung des Rechtsextremismus“. Nächstes Jahr gibt es erneut Gelegenheit, Sympathien zu erkaufen: Golßen feiert sein 750-jähriges Bestehen.

Weitere Themen

Ohne Brandmauer: Spendabler Rechtsextremist

Ohne Brandmauer Spendabler Rechtsextremist

Das brandenburgische Golßen lässt sein Stadtfest von einem AfD-Mann sponsern. Die Bürger finden das okay.
Von Armin Käfer
ICE-Einheiten in Chicago: Vorgehen der ICE-Spezialeinheiten wird immer brutaler

ICE-Einheiten in Chicago Vorgehen der ICE-Spezialeinheiten wird immer brutaler

Die Befürchtung wächst , dass US-Präsident Donald Trump ICE zu einer besonders harten paramilitärischen Eingreiftruppe im Inland ausbauen will.
Von Thilo Kößler
FDP in Bayern: Stauffenberg-Enkel soll neuer Generalsekretär werden

FDP in Bayern Stauffenberg-Enkel soll neuer Generalsekretär werden

Nicht mehr im Landtag, nicht mehr im Bundestag: Die Liberalen kommen in Bayern politisch kaum vor. Jetzt kündigen sie einen klangvollen Namen für ein Spitzenamt im Landesverband an.
Dick Cheney: Ehemaliger US-Vizepräsident stirbt im Alter von 84 Jahren

Dick Cheney Ehemaliger US-Vizepräsident stirbt im Alter von 84 Jahren

Dick Cheney ist tot. Bis heute gilt er als der wohl mächtigste US-Vize der Geschichte. Seine Positionen waren hart. Nach den Terroranschlägen 2001 griff Cheney vehement durch.
Will Bürgermeister von New York werden: Zohran Mamdani.

Bürgermeisterwahl in New York Wann liegen die Ergebnisse vor?

New York City wählt einen neuen Bürgermeister. Die Spannung ist groß – doch wann steht fest, wer künftig im Rathaus regiert?
Von Katrin Jokic
Losverfahren hat immer schlechtere Chancen

Wehrpflicht Losverfahren wird immer unwahrscheinlicher

84 Prozent haben sich gegen eine Art „Vietnam-Lotterie“ beim Militärdienst ausgesprochen. Auch die Union rückt nun wohl vom Losverfahren ab, aber was will die Kanzlerpartei genau?
Newsblog zum Krieg in Nahost : Gaza-Treffen: Außenminister in Istanbul fordern dauerhafte Waffenruhe

Newsblog zum Krieg in Nahost Gaza-Treffen: Außenminister in Istanbul fordern dauerhafte Waffenruhe

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Amtszeit von Steinmeier endet: Klöckner setzt sich für Frau als Bundespräsident ein

Amtszeit von Steinmeier endet Klöckner setzt sich für Frau als Bundespräsident ein

Für Bundestagspräsidentin Klöckner ist es an der Zeit, erstmals eine Frau ins höchste Staatsamt zu wählen. In einem Interview begründet sie ihre Meinung.
Israel: Todesstrafe für „Terroristen“: Gesetzesvorschlag in Parlament eingebracht

Israel Todesstrafe für „Terroristen“: Gesetzesvorschlag in Parlament eingebracht

Das israelische Parlament hat sich für die Einführung der Todesstrafe für „Terroristen” ausgesprochen. Der Ausschuss für nationale Sicherheit billigte am Montag entsprechende Pläne.
Auch Kinder unter den Opfern: Drohnenangriff auf Kinderklinik – sieben Tote im Sudan

Auch Kinder unter den Opfern Drohnenangriff auf Kinderklinik – sieben Tote im Sudan

Tage nach einem Massaker in einer Geburtsklinik soll die Miliz wieder ein Krankenhaus in Darfur angegriffen haben. Auch Kinder sollen unter den Opfern sein.
Weitere Artikel zu Alternative für Deutschland Rechtsextremismus Brandenburg
 