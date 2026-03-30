 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Manche kämpfen seit 50 Jahren für Frieden

Ostermarsch in Stuttgart Manche kämpfen seit 50 Jahren für Frieden

Ostermarsch in Stuttgart: Manche kämpfen seit 50 Jahren für Frieden
1
Sigrid Altherr-König demonstrierte schon als Jugendliche gegen den Vietnamkrieg. Auch Norbert Heckl ist seit Jahrzehnten in der Friedensbewegung aktiv. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Beim Ostermarsch am 4. April in Stuttgart demonstrieren voraussichtlich Hunderte gegen Kriege. Früher waren vor allem „Grauhaarige“ dabei, nun rechnet man mit vielen Jungen.

Klima und Nachhaltigkeit: Julia Bosch (jub)

Was macht es mit einem, wenn die Eltern Nazis waren? Sigrid Altherr-König hat ihre Mutter und ihren Vater immer wieder gefragt, warum sie sich nicht gewehrt haben gegen das Hitler-Regime, warum sie sogar Funktionen zur Zeit des Nationalsozialismus innehatten. „Die Antwort war Schweigen“, sagt die 72-jährige Esslingerin. Sie selbst schwieg nicht. Sondern nahm sich vor, „alles zu tun für den Frieden und gegen eine Rechtsentwicklung, um zukünftiges Leid zu verhindern“, wie sie sagt. „Ich könnte nicht in den Spiegel schauen, wenn mir meine Kinder die gleichen Fragen stellen würden, die ich meinen Eltern gestellt habe.“

 

Bereits mit 14 Jahren setzte sie sich im Rahmen einer Demo gegen den Vietnamkrieg auf die Straßenbahnschienen in Freiburg, wo sie aufwuchs. Als dann Wasserwerfer kamen, wurde die Frage in ihr lauter, wo das Recht auf freie Meinungsäußerung sei. Sie begann, sich in der Friedensbewegung zu engagieren.

„Ich habe zwei Kinder, da muss man Verantwortung übernehmen“

Norbert Heckl kam erst etwas später hinzu – und ist trotzdem schon rund 45 Jahre dabei. Er erlebte Anfang der 80er Jahre die großen Demonstrationen gegen Mittelstreckenraketen mit. „Schon da spürte ich den Wunsch in mir, in einer friedlichen und gerechten Welt zu leben.“ Er wurde Betriebsratsvorsitzender in seiner Firma, übernahm Funktionen bei Verdi und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). „Ich habe zwei Kinder in die Welt gesetzt, inzwischen sogar zwei Enkelkinder – da muss man Verantwortung übernehmen“, sagt der 71-Jährige, der in Stuttgart-Feuerbach lebt.

Sigrid Altherr-König und Norbert Heckl sind zwei der Menschen, die beim Stuttgarter Ostermarsch am Karsamstag, 4. April, mit dabei sein werden. Die Demonstrierenden wollen ein Zeichen setzen gegen die Militarisierung der Gesellschaft, also gegen Aufrüstung und Kriege als Mittel der Politik.

Diplomatie bedeute, auch mit Wladimir Putin zu verhandeln, sagen sie

Nun sind sicherlich die allermeisten Menschen gegen Kriege. Die Friedensbewegung geht in ihren Forderungen aber weiter. Sie stellen sich gegen sämtliche Rüstungsexporte, gegen die hohen Bundesinvestitionen in die Verteidigung, auch gegen eine neue Wehrpflicht. Das Geld solle statt für Aufrüstung lieber für die Bekämpfung des Hungers, der Armut und der Klimakatastrophe investiert werden, fordern sie. Und sie betonen, dass man auch mit „Feinden ins Gespräch kommen und verhandeln muss“ – wie etwa Wladimir Putin. „Russland wäre gesprächsbereit, sofern die Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichtet“, sagt Heckl.

Beim Ostermarsch 2024 demonstrierten die Teilnehmenden dafür, dass Geld für Rente und Klimaschutz investiert werde statt für Rüstung. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Die beiden sprechen von „Feindbildpropaganda“ und „Kriegslügen“. So sei es widerlegt, dass Russland die Nato-Staaten bald angreifen werde, sagt Norbert Heckl. Er bezieht sich dabei unter anderem auf eine Rede von Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Oktober 2025, als dieser sagte, dass das Militär der Nato-Staaten dem russischen Militär unendlich überlegen sei („infinetely superior“). Aus ihrer Sicht würden „Bedrohungslügen“ aufgebaut, um Menschen kriegstüchtig zu machen. „Wenn ein neuer Krieg begonnen hat, werden wir oft gefragt, ob man jetzt nicht doch Waffen liefern müsste“, sagt Sigrid Altherr-König. „Aber eigentlich ist es dann zu spät, man muss Konflikte bereits im Entstehen begreifen, die Ursachen heraus finden und dann diplomatisch eingreifen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Protest in Stuttgart: Wie geht Frieden? – Ansichten prallen bei Demos aufeinander

Protest in Stuttgart Wie geht Frieden? – Ansichten prallen bei Demos aufeinander

Teils russlandfreundliche und medienfeindliche Töne werden beim Ostermarsch für Frieden in Stuttgart laut. Wenige Meter entfernt demonstrieren Ukrainer für die Freiheit ihres Landes.

Beim Ostermarsch am Samstag rechnen sie mit hohem Interesse, vergangenes Jahr hatten sie rund 4000 Teilnehmer gezählt. „Früher hat man vor allem grauhaarige Menschen beim Ostermarsch gesehen, doch 2025 hatten wir einen großen Zulauf junger Menschen“, sagt Heckl. Die Jugend sei durch die Debatte um eine neue Wehrpflicht politisiert. Und ganz aktuell hätten durch die „neuen“ Kriege im Libanon und Iran viele Menschen Angst vor einem Dritten Weltkrieg, sagt Altherr-König. In einer Welt multipler Krisen wird die Friedensbewegung wohl nicht so schnell aussterben.

Auch der DGB ruft zur Teilnahme auf

Ablauf
Die Demonstrierenden treffen sich am Karsamstag, 4. April, zunächst vor der US-Kaserne Patch Barracks (EUCOM) an der Katzenbachstraße 207 in Stuttgart-Vaihingen. Anschließend fahren sie in einem Fahrradkorso hinunter in die Innenstadt, wo um „85 Sekunden vor 12 Uhr“ (Stand „Weltuntergangsuhr“) eine Kundgebung am Schlossplatz beginnt. Danach führt der Ostermarsch durch die Stadt bis zur Abschlusskundgebung um 14 Uhr am Schlossplatz. Auf der Bühne spricht unter anderem Maike Schollenberger, Landesbezirksleiterin von Verdi.

Aufruf
Der DGB ruft zur Beteiligung an den diesjährigen Ostermärschen auf, um „ein starkes Signal für die uneingeschränkte Einhaltung des Gewaltverbots zu setzen“. In dem Aufruf heißt es, dass der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sich zum völkerrechtlichen Gewaltverbot der UN-Charta bekennen. „Sie schafft die Voraussetzungen für eine internationale Staatengemeinschaft, in der die Suche nach friedlichen, diplomatischen Konfliktlösungen oberstes Gebot ist“, heißt es.

Weitere Themen

Bombenentschärfung in Stuttgart: Gemeinsam gegen das dunkle Erbe

Bombenentschärfung in Stuttgart Gemeinsam gegen das dunkle Erbe

Einsätze wie die Evakuierung und Entschärfung in Hoffeld machen deutlich: Zusammenhalt zeigt sich im Kleinen – und ist etwas Großes, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.
Von Christine Bilger
Einziges Stuttgarter Windrad: Grüner Heiner in Stuttgart – Windrad wird nachts zum Lärmschutz gedrosselt

Einziges Stuttgarter Windrad Grüner Heiner in Stuttgart – Windrad wird nachts zum Lärmschutz gedrosselt

Seit 2002 wird eine größere Anlage bei Weilimdorf geplant – bis Ende 2028 soll sie stehen. Zum Schutz von Mensch und Tier müssen die Betreiber auf 13 Prozent Stromertrag verzichten.
Von Thomas Faltin
Sprengkörper in Stuttgart-Degerloch: So lief die Bomben-Entschärfung im Hospitalwald

Sprengkörper in Stuttgart-Degerloch So lief die Bomben-Entschärfung im Hospitalwald

Bombenfund im Hospitalwald: Eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgte in Stuttgart-Degerloch für Aufregung. Wie die Entschärfung lief.
Von Janina Link
Konzerte in Stuttgart: Klartext von Alt-OB Schuster: Plädoyer für Neubau der Schleyerhalle

Konzerte in Stuttgart Klartext von Alt-OB Schuster: Plädoyer für Neubau der Schleyerhalle

Sonst hält er sich zurück. Aber nun hat sich Wolfgang Schuster mit Vehemenz in die Lokalpolitik eingemischt. In einer Rede hat er gemahnt, bei dem Projekt endlich zu handeln.
Von Frank Rothfuß
Stuttgart-Degerloch: Blindgänger entschärft – 1000 Menschen können zurück

Stuttgart-Degerloch Blindgänger entschärft – 1000 Menschen können zurück

Rund 80 Jahre lag ein Blindgänger unentdeckt im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch. Experten haben die Bombe jetzt entschärft – aber es dürfte bei weitem nicht die letzte gewesen sein.
Stuttgart-Degerloch: Evakuierung um Bombenentschärfung abgeschlossen

Stuttgart-Degerloch Evakuierung um Bombenentschärfung abgeschlossen

Die Bombenentschärfung in Degerloch läuft. Die Evakuierung von Anwohnern ist abgeschlossen – besonders herausfordernd war ein Seniorenwohnheim nahe der Fundstelle.
Von Janina Link
Lost Places in Stuttgart: Tennis ist auf diesen Sandplätzen nur noch ein Mythos – mit einer Ausnahme

Lost Places in Stuttgart Tennis ist auf diesen Sandplätzen nur noch ein Mythos – mit einer Ausnahme

Die elf Tennisplätze in Stuttgart-Sonnenberg liegen seit Jahren brach. Was dort eigentlich geplant ist, kommt nicht in die Gänge. Warum lässt die Stadt ihr Grundstück verwildern?
Von Uli Nagel
Stuttgarter Atelierbesuch: Clemens Schneider im Leonhardsviertel: Kunst aus dem Sound der Abrissbirnen

Stuttgarter Atelierbesuch Clemens Schneider im Leonhardsviertel: Kunst aus dem Sound der Abrissbirnen

Seit zehn Jahren prägt Clemens Schneider das Leonhardsviertel. Aus Baustellenlärm und altem Stoff schafft er Kunst, die den Wandel Stuttgarts konserviert.
Von Petra Xayaphoum
Stuttgart 21: Montagsdemo – die 800. Runde

Stuttgart 21 Montagsdemo – die 800. Runde

Die Gegner des Bahnhofsprojekts Stuttgart 21 denken bei ihren Protesten nicht ans Aufgeben. Sie haben zu ihrem Jubiläum am Montag bereits ein neues Ziel im Visier.
Von Andreas Geldner
Junge Linke-Mitglieder unverdrossen: „Weiter gegen hohe Mieten kämpfen“ – eine Niederlage, die motiviert

Junge Linke-Mitglieder unverdrossen „Weiter gegen hohe Mieten kämpfen“ – eine Niederlage, die motiviert

Die Linke hat den Einzug in den Landtag knapp verpasst. In Stuttgart und bei jungen Leuten fand sie aber viel Zuspruch. Welche Bilanz ziehen zwei junge Wahlkämpfer?
Von Jürgen Bock
Weitere Artikel zu Stuttgart Demonstration Ostern Frieden
 
 