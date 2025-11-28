Parken in Stuttgart Anwohnerparken wird ausgeweitet – aber mit Sonderregelungen
Gegen den Willen mehrerer Bezirksbeiräte wird das Parkraummanagement in Stuttgart weiter ausgedehnt. Die Stadt soll aber mögliche Sonderregelungen prüfen.
Auch gegen den Willen einiger Bezirksbeiräte hat die öko-soziale Mehrheit des Gemeinderats die Erweiterung des Parkraummanagements in Stuttgart beschlossen. In gleich zwölf Wohnquartieren sowie fünf Gebietserweiterungen soll in den kommenden Jahren das Anwohnerparken in sechs Stadtbezirken eingeführt werden. Allerdings soll die Stadt auf Antrag der CDU-Fraktion bis dahin prüfen, wie die bislang starre Handhabung mit Sonderreglungen hinsichtlich der gebührenpflichtigen Zeiten, der Ausweitung der sogenannten Brötchentaste sowie Sonderausweise für örtlich ansässige Betriebe oder auch soziale Härtefälle ergänzt werden kann.