Kaum ist er da, soll er auch schon wieder weg: Die CDU will die Pflanzen auf dem obersten Deck eines Stuttgarter Parkhauses weghaben. Gerade in der Adventszeit brauche es Parkplätze in der Stadt.

Der Pocket Park, den es neuerdings auf dem obersten Parkdeck in der Stuttgarter Innenstadt hinter dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude an der Steinstraße gibt, soll wieder weg. So fordert es die CDU im Gemeinderat in einem Antrag. Stattdessen solle man dort wieder Platz für Autos machen, vor allem im Hinblick auf die „bevorstehende umsatzstarke Adventszeit“, wie es heißt.