Das Blühende Barock lockt jedes Jahr Tausende Gäste nach Ludwigsburg. Viele kommen mit dem Auto, einen Parkplatz zu finden ist schwer. Gibt es einfach zu wenige? Das sagen die Stadträte.

Frederik Herrmann 30.01.2025 - 16:00 Uhr

Das Blühende Barock mit dem Residenzschloss und seinen zahlreichen Veranstaltungen ist ein wahrer Publikumsmagnet. Jedes Jahr strömen rund 500 000 Menschen in die Parkanlage, zusätzlich zieht das Schloss selbst etwa 300 000 Besucher an. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend im Gemeinderat mit.