Nach dem Skandal-Video eines 23-jährigen CDU-Mitglieds aus Krefeld herrscht Entsetzen. Die Partei erstattet Strafanzeige und schiebt einen Parteiausschluss des Mannes an.
18.06.2026 - 18:29 Uhr
Menschenfeindliche Äußerungen eines Krefelder CDU-Mitglieds über Muslime sorgen in der Partei für Entsetzen. „Jetzt vergasen wir die Muslime“, hatte ein 23-jähriger Christdemokrat in einem über TikTok verbreiteten Video vorgeschlagen. Die CDU kündigte ein Ausschlussverfahren an. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ darüber berichtet.