Beim Landesparteitag der Südwest-SPD schwören Bundesparteichefin Saskia Esken und Landeschef Andreas Stoch die Genossen auf den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ein.

Bärbel Krauß 16.11.2024 - 16:15 Uhr

Beim SPD-Landesparteitag in Offenburg hatte die Bundesparteichefin Saskia Esken vor allem einen Job: Sie musste die Delegierten gleich zu Beginn überzeugen, dass die SPD mit Olaf Scholz den richtigen Mann für den heraufziehenden Wahlkampf hat. So rief sie später im Blick auf die Wähler in den Saal: „Wir werden deutlich machen, dass wir den richtigen Kandidaten haben und die richtigen Konzepte.“