Auf ihrem Parteitag haben die Grünen sich gegen Homöopathie als Kassenleistung ausgesprochen. Die Entscheidung kommt überraschend – und zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
28.11.2025 - 23:04 Uhr
Wie diese Abstimmung ausgeht, kann man schon ahnen, als Cedrik Schamberger seinen ersten Applaus bekommt. Schamberger ist Pharmazeut und er ist Grüner aus dem Berliner Kreisverband Tempelhof-Schöneberg. „Es geht nicht darum Überzeugungen abzuwerten“, sagt Schamberger am Freitagabend vor seiner Partei. „Aber die Frage ist, wofür die Solidargemeinschaft zahlt, und das sollte das sein, was nachweislich wirkt.“ Der Saal jubelt.