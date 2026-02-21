 
  2. Baden-Württemberg

Parteitags-Sponsoring EnBW weist bei der CDU den Weg zum WC

1
Beim CDU-Parteitag: EnBW-Logo auf WC-Wegweiser. (Archivbild) Foto: Andreas Müller

Mitten im Landtagswahlkampf sponsert der Energiekonzern den CDU-Bundesparteitag in Stuttgart – und erscheint dafür auf Schildern. Wie erklärt die EnBW das Engagement?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Wer beim CDU-Bundesparteitag in Stuttgart das stille Örtchen suchte, kam an der EnBW nicht vorbei. Auf allen Wegweisern zum „WC“ im weitläufigen Messeareal prangte das Logo des Energiekonzerns – nicht groß, aber unübersehbar. Er gehörte zu mehreren Dutzend „Kooperationspartnern“ (also Sponsoren), bei denen sich die Partei auf einer prominent platzierten Stellwand ausdrücklich bedankte.

 

Ein weitgehend staatliches Unternehmen wirbt bei der CDU, mitten in der heißen Phase des Landtagswahlkampfs – geht das? Eigentlich sind öffentliche Institutionen da zu besonderer Zurückhaltung verpflichtet. Doch die EnBW gehört nur knapp zur Hälfte dem Land, da sind die Regeln lockerer; der zweite Großaktionär sind die CDU-dominierten oberschwäbischen Landkreise.

Beim Sponsoring gibt es fürs Geld Sichtbarkeit

Es handelt sich auch nicht um Parteispenden, wie ein Konzernsprecher versichert, sondern um ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Auf vertraglicher Grundlage würden beim Sponsoring klar definierte Leistungen erbracht – etwa durch die Sichtbarkeit von Logos auf dem „Beschilderungssystem“ des Parteitags. Was man sich die Präsenz kosten lassen hat, wird nicht verraten, auch keine grobe Größenordnung. Auf einen Ausstellerstand habe die EnBW übrigens verzichtet, anders als viele Mitbewerber aus der Energiebranche wie RWE, Octopus oder Enpal. Dafür erschien ihr Logo auch auf den Wegweisern zu der Ausstellung – und zum Ausgang.

Sponsoring sei „ein übliches Instrument des professionellen Stakeholder- und Beziehungsmanagements“, betont der Konzernsprecher. Seit Jahren unterstütze die EnBW auf diesem Weg „Bundesparteitage von Parteien der bürgerlichen Mitte“, konkret von CDU/CSU, FDP und SPD. Dies sei „parteiunabhängig und Ausdruck unseres Verständnisses von politischer Transparenz und Dialogfähigkeit“. Parteispenden leiste das Unternehmen keine, Landesparteitage fördere es nicht, und aus „Wahlkampfformaten“ halte man sich raus.

Grüne haben noch nicht bei EnBW angeklopft

Und was ist mit den Grünen, die sich – zumindest unter Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg – allemal zum bürgerlichen Spektrum zählen dürfen? Die zudem mit Spitzenvertretern wie Finanzminister Danyal Bayaz im Aufsichtsrat vertreten sind? Und auch deren Fürsprache das Unternehmen eine milliardenschwere Kapitalerhöhung verdankt? Warum warb die EnBW ausgerechnet dort bisher nicht? Die Partei habe schlichtweg nicht um ein Sponsoring nachgesucht, bestätigte der Sprecher unserer Zeitung. Soll wohl heißen: täte sie es, wäre man auch dort präsent.

Von Grünen-nahen Beobachtern wurde übrigens launig kommentiert, dass die EnBW just den Weg zu den Toiletten weise. Das passe doch gut zu einem geflügelten Wort des einstigen Unionskanzlers Helmut Kohl: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“

Mitten im Landtagswahlkampf sponsert der Energiekonzern den CDU-Bundesparteitag in Stuttgart – und erscheint dafür auf Schildern. Wie erklärt die EnBW das Engagement?
Von Andreas Müller
