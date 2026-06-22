Personal der Landesministerien Eine Macht-Bastion für den CDU-Chef
Als treibende Kraft beim Stellenaufbau gilt Vizepremier Manuel Hagel. Im Innenministerium plant er eine eigene Grundsatzabteilung.
Als treibende Kraft beim Stellenaufbau gilt Vizepremier Manuel Hagel. Im Innenministerium plant er eine eigene Grundsatzabteilung.
Cem Özdemir will als Ministerpräsident vieles ähnlich machen wie sein Vorgänger. In einem Punkt aber möchte er sich von Winfried Kretschmann (beide Grüne) unterscheiden: Anders als in dessen Amtszeit soll der Regierungsapparat nicht ständig weiter wachsen, sondern etwas schrumpfen.