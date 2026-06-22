Personal der Landesministerien: Eine Macht-Bastion für den CDU-Chef

Cem Özdemir will als Ministerpräsident vieles ähnlich machen wie sein Vorgänger. In einem Punkt aber möchte er sich von Winfried Kretschmann (beide Grüne) unterscheiden: Anders als in dessen Amtszeit soll der Regierungsapparat nicht ständig weiter wachsen, sondern etwas schrumpfen.

Etwa 3000 Mitarbeitende zählten die Ministerien bei Kretschmanns Start im Jahr 2011, mehr als 4000 waren es 15 Jahre später bei seinem Abschied – eine Zunahme um ein Drittel. Das satte Plus rechtfertigte der Langzeit-Premier immer wieder mit zusätzlichen Aufgaben. Das Personal werde auch dazu benötigt, um die wachsenden Vorgaben aus Brüssel und Berlin zu bewältigen – da sei das Land selbst ein Opfer der Bürokratie.

Mindestens fünf Prozent Abbau geplant

Was Kretschmann und sein CDU-Pendant Thomas Strobl nicht schafften, haben sich nun Özdemir und sein Vize Manuel Hagel (CDU) vorgenommen. Ein schlanker Staat mit weniger Bürokratie zählt zu den Leitmotiven ihres Koalitionsvertrages. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Straffung von Abläufen und digitalisierte Dienstleistungen wollen sie „die Zahl der Landesbeschäftigten in der zentralen Verwaltung um mindestens fünf Prozent bis zum Ende der Legislatur reduzieren“. So steht es auf Seite 14 im Kapital „Staatsmodernisierung“.

Fünf Prozent weniger – bezogen auf die Ministerien wären das mindestens 200 Stellen. Gemessen am bisher stetigen Aufwuchs des Apparats ist das ein ehrgeiziges Ziel, an dem sich die Partner einst messen lassen müssen. Da hätte es nahe gelegen, gleich mit den Anstrengungen zu beginnen – etwa bei der Zahl der Ministerien oder Staatssekretäre, die jeweils weiteres Personal erfordern. Doch das vor fünf Jahren neu geschaffene Wohnungsministerium, mit gerade mal zwei Abteilungen so klein wie kein anderes Ressort, blieb ebenso erhalten wie das gute Dutzend der hoch bezahlten Helferposten. Es galt schließlich, Parteifreunde mit Ämtern zu versorgen.

Bis zu 60 zusätzliche Stellen vereinbart

Nun stellt sich heraus: anstatt den Personalabbau früh und konsequent anzugehen, gönnen sich die Koalitionspartner erst einmal deutlich mehr Mitarbeiter. Im Zuge der Regierungsbildung genehmigten sich Grüne und CDU jeweils bis zu 30 zusätzliche Stellen, in Summe also bis zu 60. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigten Özdemirs Staatskanzlei und das Innenministerium von Vizepremier Hagel. Setzt man pro Stelle 100 .000 Euro an, wären das sechs Millionen Euro pro Jahr und 30 Millionen über die Legislaturperiode. Da die Wertigkeit der Stellen noch offen ist, mag es etwas weniger werden. Doch die angestrebte Reduzierung würde am Ende damit noch schwieriger.

Tatsächlich ist es nicht unüblich, zum Neustart einer Regierung zusätzliche Stellen zu schaffen – in den Ländern wie im Bund. So war es im Südwesten auch nach den Wahlen 2011, 2016 und 2021. Ministerien werden neu zugeschnitten oder umorganisiert, da braucht man eine gewisse personelle Flexibilität. Doch inzwischen mangelt es überall an Geld – und zum Abbauvorhaben passt der Aufbau denkbar schlecht. Man habe sich „darauf verständigt, möglichst wenige Neustellen zu schaffen“, erläutert ein Sprecher des Staatsministeriums. Ob die Maximalzahl überhaupt ausgeschöpft werde, sei „derzeit nicht klar“. Auf grüner Seite werde das Personal etwa eingesetzt, um in dem um Sport und Verbraucherschutz aufgewerteten Wohnungsministerium erstmals eine Verwaltungsabteilung zu bilden; bisher wurde es andernorts mit verwaltet. Der Aufwuchs „mit Augenmaß“ diene auch dazu, eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ in der Regierung zu ermöglichen.

Hagel-Vertrauter soll neue Abteilung leiten

Ganz ähnlich äußert sich eine Sprecherin von Innenminister Hagel. Man habe vereinbart, „in maßvollem Umfang nur tatsächlich notwendige Stellen zu schaffen“. Dies diene „der klaren Zuordnung von Tätigkeiten und der Straffung in den Abläufen“. Bedarf sieht der CDU-Chef, der beim Zusatzpersonal nach Berichten aus der Koalition die treibende Kraft war, besonders im eigenen Haus. Dort gibt es neuerdings nicht nur eine üppig besetzte Führungsetage, mit gleich drei Staatssekretären und einer Ministerialdirektorin. Derzeit wird auch eine neue Grundsatzabteilung aufgebaut, die der bisherige CDU-Fraktionsgeschäftsführer Mischa Waldherr leiten soll. Als Ressort des Vizepremiers habe das Innenministerium schließlich eine „über die Fachzuständigkeit hinausgehende Funktion“, erläutert die Sprecherin: Es gelte, die Zusammenarbeit innerhalb der Regierung und mit den Fraktionen zu koordinieren, ebenso die Positionen des Landes im Bundesrat und auf europäischer Ebene.

Schon Strobl hatte den Leitungsbereich dafür deutlich aufgestockt, aber Hagel genügt das nicht. Es gehe ihm darum, eine Art „zweites Staatsministerium“ zu schaffen, zwecks „Augenhöhe“ zwischen CDU und Grünen, wird in der Koalition analysiert – eine Einschätzung, die seine Sprecherin nicht kommentiert. Nachdem der 38-jährige bei der Wahl knapp nur zweiter Sieger wurde, will er sein politisches Gewicht nun offenbar auch durch den Apparat stärken. Diesen Versuch gab es in der Landespolitik schon einmal: In der ersten, noch grün-roten Regierung Kretschmann schuf sich der damalige SPD-Chef Nils Schmid ein „Super-Ministerium“ für Finanzen und Wirtschaft. Ausgezahlt hat es sich am Ende nicht: bei der nächsten Wahl erlebte die Partei einen Absturz – und landete in der Opposition. Dabei hatte Schmid einst das Ziel ausgegeben, die Grünen wieder zu überrunden – so, wie es heute auch die CDU plant.

Aufgabenkritik bei allen Ressorts

Wie glaubhaft ist der angekündigte Stellenabbau, wenn die Regierung erst einmal neue Stellen schafft? Es bleibe selbstverständlich bei dem Ziel, heißt es bei Grünen und Schwarzen. Der Weg dorthin wird freilich nicht genau beschrieben, im Koalitionsvertrag wird immerhin eine „konsequente Aufgabenkritik über alle Ressorts hinweg“ verheißen. Davon war auch schon bei Kretschmann die Rede. Man könne „nicht nur Stellen schaffen, ohne welche abzubauen“, bekannte er zu Beginn seiner dritten Amtszeit, als es Kritik an der Schaffung neuer Stellen gab. Künftig wolle man die Personalkosten wieder stärker begrenzen. Das Ergebnis ist bekannt.