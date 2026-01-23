Das war etwas voreilig: Die AfD Pforzheim muss 20 Wahlplakate in der Stadt wieder entfernen, weil sie sie zu früh aufgehängt hat. Wird ein Bußgeld fällig?

red/dpa 23.01.2026 - 13:58 Uhr

– Die AfD hat in Pforzheim Plakate für die Landtagswahl zu früh aufgehängt und muss diese wieder abhängen. Es gehe um 20 Plakate an zehn Standorten, wie ein Sprecher der Stadt Pforzheim sagte. Man habe die Verantwortlichen schon am Donnerstagabend gebeten, die Plakate wieder abzunehmen. Geschehe dies nicht, werde die Stadt das übernehmen. Ob die Stadt ein Bußgeld verhängt, werde noch geprüft. Zuvor hatte die „Pforzheimer Zeitung“ über den Fall berichtet.