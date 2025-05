Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld: Fans und Funktionäre – wie sich die Sehnsucht des VfB Stuttgart speist

Der Breitscheidplatz füllt sich langsam. Immer mehr Menschen mit einem Trikot des VfB Stuttgart sind zu sehen am zentralen Treffpunkt in Weiß-Rot. Erst sind es gegen Mittag nur Hunderte Anhänger des Bundesligisten, die im Berliner Westen zwischen Kurfürstendamm und Budapester Straße zu sehen und zu hören sind. Dann versammeln sich im Laufe des Freitags schon Tausende beim Fanfest mit überdachten Getränkeständen und einer Bühne. Am Ende werden es Zehntausende VfB-Fans sein, die in die Hauptstadt schwappen und nicht nur das Areal rund um die Kriegsruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zum schwäbischen Freudenmeer machen wollen.