Pokalsieg des VfB Stuttgart: Der VfB erstrahlt in neuem Glanz

Der VfB erstrahlt in neuem Glanz

Das ist das Ding. Atakan Karazor hat den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel gereckt und damit die Sehnsucht des VfB Stuttgart erfüllt. Nach 18 Jahren gibt es wieder einen Titel (Meisterschaft 2007) zu feiern – und nach 1954, 1958 und 1997 gewinnt der Fußball-Bundesligist zum vierten Mal den nationalen Cupwettbewerb. Ein historischer Triumph, der mit dem 4:2 über Arminia Bielefeld einen sportlichen Prozess krönt. Vor zwei Jahren spielte der VfB noch in der Relegation und verhinderte den Abstieg in die zweite Liga nur knapp. Jetzt stehen die Stuttgarter wieder für ein attraktives Spiel, das nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch Erfolge bringt.