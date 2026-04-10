Politik im Malle-Sound: Wie der grün-schwarze Koalitionsvertrag zum Partyschlager wird

Das Friedrichshafener Stadtwerk am See hat seinen Geschäftsbericht mit KI vertont. Kann das ein Beispiel für die Landespolitik sein? Eine Glosse.

Das Stadtwerk am See in Friedrichshafen hat seinen Geschäftsbericht vertonen lassen, mit Künstlicher Intelligenz von Reggae bis zum Malle-Sound. Was früher ungelesen auf dem Schreibtisch des Landrats verstaubte, klickt jetzt wie Bolle. Alle singen mit, wenn es heißt: „Wir sagen Danke für das Wasser, Danke für den Strom“. Auch die Fachzeitschrift „Der PR-Report“ ist begeistert. Er habe sich den lobpreisenden Artikel übers Bett gehängt, erzählt der Kommunikationschef des Stadtwerks stolz.