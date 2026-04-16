Linken-Chef van Aken zieht sich aus der Doppelspitze mit Schwerdtner zurück - aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt meldet ein möglicher Nachfolger seine Bewerbung an.
16.04.2026 - 08:23 Uhr
Der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano will Vorsitzender der Partei Die Linke werden. Der 46-Jährige meldete seine Bewerbung um die Nachfolge des scheidenden Co-Chefs Jan van Aken an. Gewählt wird bei einem Parteitag im Juni in Potsdam. Van Aken, der seit Ende 2024 in einer Doppelspitze mit Ines Schwerdtner amtiert, hatte aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug erklärt.