Polizeiaffäre Was bleibt vom Untersuchungsausschuss?
Vor vier Jahren erschütterte der Skandal um den Inspekteur der Polizei das Land. Jetzt schließt der Untersuchungsausschuss im Landtag seine Arbeit ab. Was hat der gebracht?
42 Sitzungen mit 260 Sitzungsstunden, die auf 5300 Seiten protokolliert wurden und ein Abschlussbericht von 2000 Seiten mit einer klaren Empfehlung. Nach dreieinhalb Jahren hat der Untersuchungsausschuss zur Polizeiaffäre seine Arbeit abgeschlossen. An diesem Donnerstag befasst sich der Landtag mit dem Ergebnis.