Bosch streicht in Leinfelden weniger Jobs

560 Stellen wollte Bosch bei der Tochter Power Tools am Stammsitz Leinfelden-Echterdingen abbauen. Bei den Verhandlungen erreichten die Arbeitnehmer Zugeständnisse.

Klaus Köster 24.07.2024 - 15:06 Uhr

Der Stuttgarter Bosch-Konzern will bei der Elektrowerkzeug-Tochter Power Tools weniger Stellen streichen als bisher geplant. Bis Ende 2026 sollen jetzt 480 Stellen wegfallen. Das Unternehmen hatte ursprünglich 560 Arbeitsplätze streichen wollen. Für die Beschäftigten in den Zentral-, Entwicklungs- und Verwaltungsbereichen sollen zudem betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2028 ausgeschlossen werden. Die Produktion am Stammsitz ist von den Plänen nicht betroffen.