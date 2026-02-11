Cem Özdemir wollte seine Hochzeit ohne Medien vor der Wahl feiern. Doch der Plan sprach sich herum. Nun bestätigt seine Sprecherin die Trauung in Tübingen. Die CDU übt Kritik.

Eigentlich sollte es ein stiller Moment werden: Cem Özdemir, der 60-jährige Spitzenkandidat der Grünen für das Amt des Ministerpräsidenten, wollte seine 40-jährige Partnerin Flavia Zaka im engsten Familienkreis und ohne Medienöffentlichkeit in Tübingen heiraten – noch im Februar, also vor der Landtagswahl. Wie unsere Redaktion erfuhr, hat sich das Paar für die Trauung das Tübinger Rathaus ausgesucht mit OB Boris Palmer als Standesbeamter, seinem Freund.

Doch weil sich dieser Plan in der Landespolitik herumgesprochen hat, sah sich Özdemir nun zum Handeln gezwungen. Am Mittwoch bestätigte der frühere Landwirtschaftsminister über seine Sprecherin die geplante Hochzeit. Da war die private Feier schon längst ein politisches Thema.

Kritik an Termin und Ort

Denn die Terminwahl kurz vor der Landtagswahl sorgt beim politischen Gegner für Stirnrunzeln. Dass die Hochzeit mitten im Wahlkampf und im kalten Februar stattfinden soll, stößt in der CDU auf Kritik. Viele Paare entschieden sich bewusst für die wärmeren Monate – nicht für eine Phase maximaler beruflicher Belastung.

Auch der Ort der Trauung wird hinterfragt. Özdemir lebt in Stuttgart, seine 40-jährige Partnerin ist Kanadierin – ein direkter Bezug zu Tübingen sei nicht ersichtlich, heißt es aus CDU-Kreisen. Der Eindruck dränge sich auf, dass die Wahl der Universitätsstadt symbolische Wirkung entfalten solle.

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel wollte sich auf Anfrage nicht in die kritischen Stimmen einreihen. Zur Hochzeit seines Konkurrenten äußerte er sich nicht politisch, sondern ließ ausrichten, er wünsche „nur das Beste“ für die Ehe.

Der Tübinger OB Boris Palmer schweigt

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer dementierte auf Anfrage nicht, dass die Trauung bei ihm stattfinden sollte. Details wollte er jedoch nicht nennen. „Das ist die Privatsphäre der Betroffenen“, erklärte er und lehnte weitere Stellungnahmen ab.

Wer ist Flavia Zaka?

Özdemirs künftige Frau Flavia Zaka ist Juristin aus Kanada. Vor ihrem Jura- und Politikstudium engagierte sie sich unter anderem als Projektmanagerin für eine Initiative zur Bekämpfung des Menschenhandels in Ontario. Öffentlich zeigte sich das Paar erstmals beim Konzert von Sting bei den Jazz Open 2024 auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2023. Unsere Redaktion hatte zuerst über ihre Beziehung berichtet.

Neues Kapitel nach Trennung

Im November 2023 hatten Özdemir und seine aus Argentinien stammende erste Ehefrau Pia Maria Castro nach 20 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Das frühere Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Mit der nun bestätigten Hochzeit beginnt für den Grünen-Politiker ein neues privates Kapitel – eines, das durch den Wahlkampf unweigerlich auch politische Aufmerksamkeit erhält.