Cem Özdemir wollte seine Hochzeit ohne Medien vor der Wahl feiern. Doch der Plan sprach sich herum. Nun bestätigt seine Sprecherin die Trauung in Tübingen. Die CDU übt Kritik.
11.02.2026 - 11:58 Uhr
Eigentlich sollte es ein stiller Moment werden: Cem Özdemir, der 60-jährige Spitzenkandidat der Grünen für das Amt des Ministerpräsidenten, wollte seine 40-jährige Partnerin Flavia Zaka im engsten Familienkreis und ohne Medienöffentlichkeit in Tübingen heiraten – noch im Februar, also vor der Landtagswahl. Wie unsere Redaktion erfuhr, hat sich das Paar für die Trauung das Tübinger Rathaus ausgesucht mit OB Boris Palmer als Standesbeamter, seinem Freund.