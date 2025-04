Wieder Aufregung um Tiktok: Beschäftigte und Gewerkschaft verurteilen die schrillen Filmchen aus dem Ministerium. Doch Danyal Bayaz’ PR-Leute wollen damit weiter junge Leute erreichen.

Andreas Müller 06.04.2025 - 13:38 Uhr

Wenn an diesem Montag die Vorsteher der Finanzämter aus ganz Baden-Württemberg zusammenkommen, wird neben dem Üblichen ein ungewöhnliches Thema auf der Tagesordnung stehen: Tiktok. Das Finanzministerium von Danyal Bayaz (Grüne) will seinem Führungspersonal erklären, warum und wie es die umstrittene chinesische Kurzvideo-Plattform nutzt. Erst im Februar hatte es darum große Aufregung gegeben. In einem Filmchen mit dem Titel „Das Finanzamt auf dem Weg, um Deine Nachzahlung zu holen“ tanzten Bayaz’ PR-Leute kostümiert durch die Flure, samt Banknoten und Geldkoffer.