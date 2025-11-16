Die deutschen Fanszenen demonstrieren in Leipzig – gegen die geplanten Maßnahmen der Innenministerkonferenz (IMK) und für den Erhalt der Fankultur. Auch die VfB-Szene beteiligt sich.
Wenn es gegen einen gemeinsamen Gegner geht, so haben sich die deutschen Fußballfans in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer nach ein und demselben Motto verhalten. „In den Farben getrennt – in der Sache vereint“. So auch dieses Mal. An diesem Sonntag – einen Tag, bevor die deutsche Nationalmannschaft dort spielt – haben sich die deutschen Fanszenen in Leipzig zu einer Mega-Demo getroffen. Mehrere Tausend Fußballanhänger aus dem gesamten Bundesgebiet haben gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien demonstriert. Die Anhänger hatten sich am späten Vormittag auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof versammelt. Auch viele VfB-Anhänger sind vor Ort, die großen Ultragruppen trommeln schon länger für die Veranstaltung. Doch worum geht es eigentlich? Dafür lohnt ein Blick hinter die Kulissen.