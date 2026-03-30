Protest gegen Bahnprojekt 800 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 – und kein Ende in Sicht
Rund 350 Menschen demonstrieren am Montag gegen das Bahnprojekt. Darunter eine Gruppe aus Heidelberg, die seit dem Schwarzen Donnerstag 2010 regelmäßig anreist.
Rund 350 Menschen demonstrieren am Montag gegen das Bahnprojekt. Darunter eine Gruppe aus Heidelberg, die seit dem Schwarzen Donnerstag 2010 regelmäßig anreist.
Es ist ein denkwürdiges Jubiläum: Am Montagabend fand auf dem Schlossplatz die 800. Montagsdemo gegen Stuttgart 21 und für den Erhalt des Kopfbahnhofs statt. Rund 350 Projektgegner – so eine Schätzung der Polizei – trotzten dem einsetzenden Regen.