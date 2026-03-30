 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. 800 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 – und kein Ende in Sicht

Protest gegen Bahnprojekt 800 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 – und kein Ende in Sicht

Protest gegen Bahnprojekt: 800 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 – und kein Ende in Sicht
1
Karin Weber reist mit einer kleinen Gruppe regelmäßig aus Heidelberg zu den Montagsdemos an. Foto: Ferdinando Iannone

Rund 350 Menschen demonstrieren am Montag gegen das Bahnprojekt. Darunter eine Gruppe aus Heidelberg, die seit dem Schwarzen Donnerstag 2010 regelmäßig anreist.

Reporter: Sebastian Steegmüller (seb)

Es ist ein denkwürdiges Jubiläum: Am Montagabend fand auf dem Schlossplatz die 800. Montagsdemo gegen Stuttgart 21 und für den Erhalt des Kopfbahnhofs statt. Rund 350 Projektgegner – so eine Schätzung der Polizei – trotzten dem einsetzenden Regen.

 

Auch eine sechsköpfige Gruppe aus Heidelberg nahm die rund einstündige Zugfahrt auf sich, um in der Stuttgarter Innenstadt zu protestieren. „Wir kommen seit 16 Jahren mehr oder weniger regelmäßig in die Landeshauptstadt“, sagte Karin Weber. Immer, wenn es die Gesundheit und der Terminplan eben zulassen. Auslöser sei der Schwarze Donnerstag am 30. September 2010 gewesen, also der brutale Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Gegner im Schlossgarten. „Am Anfang hatte man noch Hoffnung, dass es etwas nutzt, wenn die Bürger auf die Straße gehen. Bei der nächsten Landtagswahl 2011 habe ich damals Grün gewählt, weil die Politiker bei den Demos präsent waren“, so die 74-Jährige. „Muss ich mehr sagen? In meinem Leben wähle ich nicht mehr Grün.“

Trotz dieser Enttäuschung und des Baufortschritts am Tiefbahnhof wird Karin Weber, die beruflich selbst bundesweit Infrastrukturprojekte plante, nicht müde, gegen das Milliardenprojekt zu demonstrieren. Daran ändert auch nichts, dass sie für ihr Engagement im Freundes- und Verwandtenkreis teilweise belächelt wird. „Zum einen gilt es, den Pfaffensteigtunnel zu verhindern. Zum anderen geht es darum, darauf hinzuwirken, dass die demokratischen Spielregeln eingehalten werden. Dafür sind die Demos gegen Stuttgart 21 wichtig“, sagte die Rentnerin. „Es kommen immer wieder Halbwahrheiten und gar keine Wahrheiten auf den Tisch. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen. Das unsinnige Projekt hätte niemals genehmigt werden dürfen, so wie es gebaut wird.“ Darüber hinaus hätte man vor dem Bürgerentscheid mit offenen Karten spielen müssen, sagte Weber, die am Montagabend auf dem Schlossplatz junge Menschen vermisst hat.

Moderatorin Linckh lobt die Beharrlichkeit

Roswitha Claus, die ebenfalls aus Heidelberg anreiste, bereitet vor allem der Brand- und der Hochwasserschutz im Tiefbahnhof Kopfzerbrechen. Als sie vor mehr als 15 Jahren erstmals an einer Montagsdemo teilnahm, habe sie gedacht, dass der Protest ein Vierteljahr andauert. „Jetzt ist es eine halbe Ewigkeit. Ich bin skeptisch, ob das Bahnprojekt jemals fertiggestellt wird.“

Klare Botschaft auf den Schildern der Stuttgart-21-Gegner. Foto: Ferdinando Iannone

Angelika Linckh, die Moderatorin der 800. Montagsdemo, lobte die Beharrlichkeit. „Wir sind da. Wir geben nicht auf. Wir fordern weiterhin eine Bahnpolitik, die unserer Stadt, den Reisenden und der Vernunft gerecht wird“, sagte sie zu Beginn der Veranstaltung – und richtete einen direkten Gruß an die kleine Gruppe aus Heidelberg. „Es wäre schön, wenn unsere Forderungen auch politische Konsequenzen hätten. Ich sehe, was alles am Bahnhof zerstört worden ist. Solange es noch nicht einmal einen Termin für eine Teilinbetriebnahme gibt, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir den Kopfbahnhof mit den oberirdischen Gleisen erhalten können.“ In der Tat wurde die Eröffnung von Stuttgart 21 zuletzt erneut verschoben, ein konkretes Datum nennt die Deutsche Bahn derzeit nicht.

Unsere Empfehlung für Sie

Dieter Reicherter in Kernen: Ex-Richter und S21-Gegner ist überzeugt: „Das Projekt scheitert an sich selbst“

Dieter Reicherter in Kernen Ex-Richter und S21-Gegner ist überzeugt: „Das Projekt scheitert an sich selbst“

Dieter Reicherter, der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, spricht in der Glockenkelter in Kernen-Stetten über „Bahn-Chaos – Chaos-Bahn“. Er findet deutliche Worte.

Etwas abseits von der Bühne auf dem Schlossplatz verfolgte indes Stephan Eber aus Stuttgart-Ost die Versammlung, ganz ohne „Oben bleiben“-Button oder ein Schild, das auf die 800. Montagsdemo hinwies. Ein Befürworter von Stuttgart 21 ist er trotzdem nicht. „Es ist ein absurdes Projekt. Und es ist absurd, dass man es nie gestoppt hat“, sagte er. „Was hätte man mit dem Geld alles machen können?“ Schätzen, wie viele Montagsdemos bis zur Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs noch folgen, möchte er nicht. „Aber es werden wohl einige sein.“

Weitere Themen

Protest gegen Bahnprojekt: 800 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 – und kein Ende in Sicht

Protest gegen Bahnprojekt 800 Montagsdemos gegen Stuttgart 21 – und kein Ende in Sicht

Rund 350 Menschen demonstrieren am Montag gegen das Bahnprojekt. Darunter eine Gruppe aus Heidelberg, die seit dem Schwarzen Donnerstag 2010 regelmäßig anreist.
Von Sebastian Steegmüller
Absage von Land und Stadt: Stuttgarts Interims-Oper kommt nicht nach Ludwigsburg

Absage von Land und Stadt Stuttgarts Interims-Oper kommt nicht nach Ludwigsburg

Ludwigsburg muss sein Forum am Schlosspark sanieren und erhofft sich Finanzhilfe vom Land, wenn dort zeitweise die Stuttgarter Oper einzieht. Die Hürden dafür sind zu hoch.
Von Konstantin Schwarz
Galerie in Stuttgart: 90 Jahre Kunsthöfle – diese Überraschungen fördert der runde Geburtstag zutage

Galerie in Stuttgart 90 Jahre Kunsthöfle – diese Überraschungen fördert der runde Geburtstag zutage

Das Kunsthöfle in Bad Cannstatt zählt zu Stuttgarts ältesten Galerien. Bei der Eröffnung der Jubiläumsausstellung machte eine der am längsten mitwirkenden Künstlerinnen eine Entdeckung.
Von Iris Frey
Vorfall in Stuttgart-Zuffenhausen: Zwei Polizisten verletzt – 23-Jähriger in U-Haft

Vorfall in Stuttgart-Zuffenhausen Zwei Polizisten verletzt – 23-Jähriger in U-Haft

Ein 23-Jähriger randaliert in einer Asylunterkunft in Stuttgart-Zuffenhausen. Also die Polizei eintrifft, wehrt er sich und verletzt dabei zwei Polizisten leicht.
Von Annika Mayer
Unter 30: DJ HAIVAI B: „Ich will respektiert werden für das, was ich mache!“

Unter 30: DJ HAIVAI B „Ich will respektiert werden für das, was ich mache!“

Mit ihrem ersten DJ-Tape „Let me cook“ ging HAIVAI B im Frühling 2023 viral – mittlerweile tourt sie durch die Welt und hat große Pläne für ihre Karriere.
Von Laura Müller-Sixer
Unfall in Stuttgart-Weilimdorf: Lastwagen und Stadtbahn kollidieren – Strecke der Linie U6 unterbrochen

Unfall in Stuttgart-Weilimdorf Lastwagen und Stadtbahn kollidieren – Strecke der Linie U6 unterbrochen

In Stuttgart-Weilimdorf kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Lastwagen. Dadurch ist die Strecke der U6 unterbrochen.
Von Annika Mayer
Erotikboutique in Stuttgart: Frau Blum droht das Aus – Betreiberinnen bitten um Hilfe

Erotikboutique in Stuttgart Frau Blum droht das Aus – Betreiberinnen bitten um Hilfe

Vor einem Jahr sind sie erst umgezogen, nun kämpfen Mascha Hülsewig und Alexandra Steinmann mit ihrem Laden Frau Blum in Stuttgart ums Überleben. Wie kann es weitergehen?
Von Frank Rothfuß
Busspur wird zurückgebaut: Bauarbeiten auf der König-Karls-Brücke sorgen für lange Staus in Bad Cannstatt

Busspur wird zurückgebaut Bauarbeiten auf der König-Karls-Brücke sorgen für lange Staus in Bad Cannstatt

Wegen einer Baustelle auf der König-Karls-Brücke kommt es in Bad Cannstatt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Maßnahme dauert noch bis 12. April.
Von Sebastian Steegmüller
Studentin aus der Region Stuttgart: Medizinstudium in der Sackgasse – „das ist eine ultrabelastende Situation“

Studentin aus der Region Stuttgart Medizinstudium in der Sackgasse – „das ist eine ultrabelastende Situation“

Trotz immens hoher Kosten beginnen etwa 2500 junge Menschen jährlich ein Medizinstudium im Ausland. Viele wollen später an eine deutsche Uni wechseln. Doch die Chancen sind gering.
Von Alexandra Kratz
Befristete Genehmigung: Kulturbunker im Westen – so geht es weiter mit der Location am Diakonissenplatz

Befristete Genehmigung Kulturbunker im Westen – so geht es weiter mit der Location am Diakonissenplatz

Die befristete Genehmigung für den Kulturbunker in Stuttgart-West läuft bald aus. Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht. Dennoch gibt es nun eine Perspektive für die Einrichtung.
Von Torsten Schöll
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr Montagsdemo Stuttgart Schlossplatz Video Demonstration
 
 