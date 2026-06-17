Fast 200 Fahrzeuge rollen am 18. Juni in einem Autokorso durch die Stuttgarter Innenstadt - nicht wegen der Fußball-WM. Pflegedienste protestieren so gegen die geplanten Pflegereform.
Mit ihren geplanten Maßnahmen will Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) das drohende Milliardendefizit bei den Pflege- und den Krankenkassen verhindern. Doch dies sorgt für heftige Kritik. Bundesweit tun Gewerkschaften, Kliniken, Arztpraxen und Pflegedienste in diesen Tagen ihren Unmut über die vorgesehenen heftigen Einschnitte kund. So auch die Diakonie Württemberg: Sie organisiert für Donnerstag, 18. Juni, einen Autokorso in Stuttgart. Etwa 180 Fahrzeuge von Pflegediensten sollen dabei ab etwa 15 Uhr durch die Innenstadt rollen. Zudem ist zur gleichen Zeit eine Kundgebung auf dem Rotebühlplatz geplant.