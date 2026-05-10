Prozess in Stuttgart: Warum die Polizeiaffäre nach drei Jahren vor Gericht zurückkehrt

Es wird ein Déjà-vu geben. Die Ehefrau von Andreas R. will am Dienstag wieder eine Statement-Handtasche tragen, und sie wird ihn ins Gericht und zum Prozess begleiten. Wie im April 2023. Damals betrat Andreas R., der frühere oberste Polizist des Landes, das Stuttgarter Landgericht Hand in Hand mit seiner Ehefrau, angeklagt der sexuellen Nötigung einer jüngeren Kollegin. Im Juni verließ er das Gericht mit einem Freispruch in der Tasche, Hand in Hand mit seiner Frau. Diese Szenen gehören zu den prägenden Bildern der Polizeiaffäre um den früheren Inspekteur der baden-württembergischen Polizei.