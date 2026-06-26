Radschnellweg bei Sindelfingen Der A81-Deckel wird zur Radlermeile
Der Kreis Böblingen und die Stadt Sindelfingen wollen die Lücke beim Radschnellweg schließen. Dieser soll über den Lärmschutzdeckel der A81 gebaut werden.
Der Kreis Böblingen und die Stadt Sindelfingen wollen die Lücke beim Radschnellweg schließen. Dieser soll über den Lärmschutzdeckel der A81 gebaut werden.
24 Radschnellwege gibt es in Baden-Württemberg oder sind aktuell in Planung. Diese Autobahnen für Radfahrer, auf denen man ohne Behinderungen durch Autoverkehr und Fußgänger und ohne lästige Straßenkreuzungen schneller ans Ziel kommt als auf herkömmlichen Radwegen, sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur.