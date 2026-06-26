Radschnellweg bei Sindelfingen: Der A81-Deckel wird zur Radlermeile

24 Radschnellwege gibt es in Baden-Württemberg oder sind aktuell in Planung. Diese Autobahnen für Radfahrer, auf denen man ohne Behinderungen durch Autoverkehr und Fußgänger und ohne lästige Straßenkreuzungen schneller ans Ziel kommt als auf herkömmlichen Radwegen, sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur.

Insbesondere große Firmen in Gewerbegebieten legen Wert auf eine Anbindung an einen Radschnellweg, weil dies von vielen Mitarbeitern gewünscht wird und damit ein Standortfaktor ist. Definiert wird ein Radschnellweg, wenn er mindestens 1500 Nutzer am Tag hat. Diese Zahl ist auch die Voraussetzung für eine Förderung mit Landes- und Bundesmitteln.

Nur die Hälfte des Radschnellwegs durch den Kreis Böblingen ist bisher fertig

Der erste Radschnellweg dieser Art führt durch den Kreis Böblingen, das erste Teilstück wurde 2019 in Betrieb genommen. Er beginnt bei Stuttgart-Rohr und führt – wenn er einmal fertig ist - bis nach Herrenberg. Doch noch ist es nicht so weit. Nur etwa die Hälfte der 20 Kilometer langen Strecke ist bisher fertig. Lücken klaffen zwischen den Teilstücken.

Eine dieser Lücken soll nun geschlossen werden. Gemeinsam wollen der Landkreis Böblingen und die Stadt Sindelfingen die Strecke zwischen der Böblinger Mineraltherme entlang der Autobahn über die Käsbrünnlestraße bis zum Autobahnanschluss ausbauen. Besonders spannend: Etwa 750 Meter des Radwegs sollen dabei auf den Lärmschutzdeckel gelegt werden, der aktuell über der A 81 gebaut wird. Unten rasen die Autos durch den Tunnel und obenauf sausen die Radfahrer über den Deckel. „Wir wollen die Radschnellwegeplanung einbinden in die Pläne zur Gestaltung des Deckels. Diese sind bereits in Arbeit und wir werden sie Ihnen demnächst vorlegen“, sagte die Baubürgermeisterin Corinna Clemens den Räten im Technik- und Umweltausschuss. Deshalb sei eine zügige Entscheidung beim Radschnellweg notwendig.

Sindelfingen müsste 900.000 Euro zahlen

10,2 Millionen Euro soll das komplette Projekt des Lückenschlusses – Stand heute – kosten, wovon der Kreis 70 Prozent und die Stadt Sindelfingen 30 Prozent tragen müssten. Allerdings können die Bauherren auf eine Förderung mit Landes- und Bundesmitteln von 75 bis 90 Prozent der Baukosten rechnen. So müsste Sindelfingen rund 900.000 Euro zahlen.

Die Strecke zwischen der Böblinger Mineraltherme entlang der Autobahn und über die Käsbrünnlestraße (im Bild) bis zum Autobahnanschluss soll als Radschnellweg ausgebaut werden. Foto: Stefanie Schlecht

Intensiv diskutierten die Räte das Projekt. Alle Fraktionen lobten das Vorhaben des Lückenschlusses. Mehrere äußerten jedoch die Befürchtung, dass der Landkreis kein sicherer Partner sei. „Soviel, wie der Kreis gerade an Projekten streicht, ist die Frage, ob er dabei bleibt“, sagte Sabine Kober von den Grünen. Thomas Buck von den Freien Wählern wollte keine Zustimmung geben, weil das ein Thema für die Haushaltsstruktur-Kommission sei, die in der kommenden Woche wieder tagt. Dort wird der neue Doppelhaushalt unter schwierigsten finanziellen Bedingungen der Stadt erstellt. „Deshalb werden wir uns heute enthalten und uns in der Fraktion nochmals beraten“, kündigte Buck an. Auch Tobias Ehret (CDU) hatte „Bauchschmerzen mit der Vorlage: Wir verpflichten uns dem Kreis gegenüber zu etwas, was wir dann vielleicht nicht stemmen können.“

„Wir verpflichten uns dem Kreis gegenüber zu etwas, was wir dann vielleicht nicht stemmen können.“ Tobias Ehret,CDU-Rat in Sindelfingen

Einstimmige Zustimmung der Räte fand der Antrag der Stadtverwaltung, die vor ein paar Jahren beschlossene Fahrspur für Autos in der Käsbrünnlestraße doch nicht zu bauen. Von zehn bis 13 Millionen Euro Kosten für dieses Vorhaben sprach Gunnar-Steffen Kimmel, der Verkehrsplaner der Stadt. Seit zwei Jahren kann die Käsbrünnlestraße nicht mehr mit dem Auto befahren werden. „Bisher scheint das niemand zu vermissen. Also brauchen wir die Autospur nicht“, meinte Sabine Kober von den Grünen. Stattdessen soll die Käsbrünnlestraße nach den Plänen der Verwaltung ausschließlich zum Radschnellweg umfunktioniert werden.

Miachel Paak, der Leiter des Amts für Stadtentwicklung, hält den Landkreis für einen sicheren Partner. Stadt und Kreis wollen einen gemeinsame Absichtserklärung zum Bau des Radschnellwegs unterzeichnen. „Wir planen und bauen alle Abschnitte, auch die, für die der Kreis die Verantwortung trägt. Und der Kreis zahlt uns dann seinen Anteil an den Kosten“, erläuterte Paak das geplante Modell.

Bei vier Enthaltungen der Räte von CDU und Freien Wählern passierte die Vorlage der Verwaltung knapp den Ausschuss. Ganz sicher wird das Thema am kommenden Dienstag im Gemeinderat nochmals ausführlich diskutiert werden.