Ratschlag der Aufsicht: Stuttgart soll freiwillige Zahlungen rigoros streichen

Die Landeshauptstadt hat vor einer Woche vom Regierungspräsidium Stuttgart (RP) die Freigabe für ihren Doppelhaushalt 2026/2027 mit 848 Millionen Euro neuen Schulden erhalten. Die Aufsichtsbehörde hatte Stuttgart bereits vor der Aufstellung des Etats seit Ende Oktober beraten. Es war absehbar, dass die Kommune wegen wegbrechender Gewerbesteuerzahlungen finanziell in extreme Schieflage geraten würde. Auf den Haushaltsbeschluss des Gemeinderats vom 19. Dezember folgten Mails und Telefonate. Im Ergebnis fordert Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne) in der zwölf Seiten langen Genehmigung OB Frank Nopper (CDU) zu einer deutlichen Kurskorrektur auf.

Die Stadt starte zwar mit einem „bemerkenswerten Bestand an liquiden Eigenmitteln und beachtlichen Ergebnisrücklagen“ in das neue Haushaltsjahr, schreibt Bay. Mit diesem Halbsatz endet aber die Anerkennung der Verwaltungswirtin für die Finanzplanung. Stuttgart könne weder für geplante Investitionen noch für die Tilgungszahlungen Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften und wolle daher mittelfristig für ein Investitionsprogramm von 1,85 Milliarden Euro 1,93 Milliarden Fremdmittel aufnehmen.

Dem macht Bay einen Strich durch die Rechnung. Die in den Jahren 2029 und 2030 geplanten Kredite werde das RP nicht mehr genehmigen, weil sie in der vorgesehenen Höhe „nicht genehmigungsfähig sind“. Stuttgart überschreite die rechnerische Kreditobergrenze und habe außerdem noch einen „enormen Kassenkreditbedarf“. Dieser liegt aktuell bei 800 Millionen Euro. Die Bewertung des Etats fällt wenig schmeichelhaft aus: Mit der aktuellen Planung laufe Stuttgart „auf die Verstetigung der vorhandenen tiefgreifenden strukturellen Probleme zu“.

Kreditobergrenze wird überschritten

Auf Nachfrage unserer Zeitung nennt das RP die im Schreiben an OB Nopper nicht in absoluten Zahlen genannte Kreditobergrenze. Sie liegt bis 2030 um rund 436 Millionen Euro niedriger als die Planung der Stadt, die bis dahin bei einem Schuldenstand von 2,35 Milliarden Euro endet. Stuttgart verschulde sich in einem Ausmaß, mit dem „der intergenerativen Gerechtigkeit nicht Rechnung getragen werde“, warnt die Regierungspräsidentin.

Das Thema Generationengerechtigkeit könnte bereits dem nächsten Gemeinderat, der im September 2029 ins Amt kommt, aufstoßen. Bliebe die Kreditplanung Stuttgarts unverändert, dann bliebe den 60 neu gewählten Stadträten für den Doppelhaushalt 2030/2031 nahezu kein Spielraum mehr. Die Stadt habe die Aufgabe, „durch angemessene Gegensteuerungsmaßnahmen eine entsprechende Deckung zu gewährleisten, um die Gesetzmäßigkeit künftiger Haushalte nicht zu gefährden“, so die unmissverständliche Aufforderung von Bay zur Kursänderung.

Zuschüsse sollen fallen

Es sei „unabdingbar, die Haushaltssituation bereits im Planvollzug 2026 zu stabilisieren“. Dazu müssten alle freiwilligen Aufgaben und die Standards überprüft werden. „Raum für freiwillige Aufgaben ist aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde kaum noch vorhanden“, heißt es weiter. Auf Nachfrage zählt das RP Aufgaben auf, bei der die Stadt entscheiden könne, „ob sie etwas anbietet, in welchem Umfang und wie viel Geld dafür ausgegeben wird“. Genannt werden Zuschussempfänger wie die Stadtbibliothek, Museen, Theater und die Musikschule, Schwimmbäder, Jugendzentren, Sportplätze von Vereinen, die Kulturförderung mit Festen, die Wirtschafts- und Tourismusförderung (für die ein Stuttgart-Sign für 470.000 Euro geplant ist), Parks, Spielplätze und allgemein Naherholungsangebote.

In Nöten: OB Nopper (rechts) und Finanzbürgermeister Fuhrmann. Foto: Lichtgut

Damit lässt es Bay nicht bewenden. Neben den freiwilligen Aufgaben müsse die Stadt ihr Investitionsprogramm reduzieren. Ein forcierter Konsolidierungskurs sei unabdingbar. Nach der jüngsten Planung will Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) die laufenden Ausgaben 2028 um 250 und 2029 und 150 Millionen Euro kürzen – offen ist, in welchen Bereichen. Ob das der Rechtsaufsicht genügt, muss sich zeigen. Die Stadt sei gebeten, ihre Behörde „über die weiteren Konsolidierungsmaßnahmen in Kenntnis zu setzen“, schließt Bay ihren Brief an Nopper.