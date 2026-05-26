Rauchverbot im Nahverkehr Rauchfrei an Stadtbahn- und Bushaltestellen - doch wer kontrolliert?
26.05.2026 - 08:30 Uhr
Der Nahverkehr in Baden-Württemberg soll auch an den Haltestellen komplett rauchfrei werden - so will es die vom 1. Juni an geltende Aktualisierung des 2007 erstmals verabschiedeten Landesnichtraucherschutzgesetzes. Neben anderen Neuregelungen etwa zu Freizeiteinrichtungen steht in Paragraf 2 zum Gültigkeitsbereich nun auch: Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs.