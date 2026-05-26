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Rauchverbot im Nahverkehr Rauchfrei an Stadtbahn- und Bushaltestellen - doch wer kontrolliert?

Rauchverbot im Nahverkehr: Rauchfrei an Stadtbahn- und Bushaltestellen - doch wer kontrolliert?
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Beim Warten auf Bus oder Stadtbahn einmal kurz die Kippe anzünden? Vom 1. Juni an ist das in Baden-Württemberg verboten. Foto: www.imago-images.de

Vom 1. Juni wird der Nichtraucherschutz in Baden-Württemberg verschärft. Doch an Haltestellen ist das trickreich. Wer grenzt sie ab? Und wer kontrolliert?

Stadtentwicklung & Infrastruktur: Andreas Geldner (age)

Der Nahverkehr in Baden-Württemberg soll auch an den Haltestellen komplett rauchfrei werden - so will es die vom 1. Juni an geltende Aktualisierung des 2007 erstmals verabschiedeten Landesnichtraucherschutzgesetzes. Neben anderen Neuregelungen etwa zu Freizeiteinrichtungen steht in Paragraf 2 zum Gültigkeitsbereich nun auch: Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs.

 

Viele Fragen offen

Aber was heißt das nun konkret für die Fahrgäste? Hier bleiben Fragen offen. Selbst im Schienenverkehr muss man differenzieren. Das Gesetz schließt die große Eisenbahn aus. Für diesen Bereich, der von der Deutschen Bahn verantwortet wird, gilt weiter das Bundesnichtraucherschutzgesetzes von 2007, welches das Rauchen an Stationen mit Ausnahme von markierten Bereichen verbietet. In der Praxis gibt es aber bei kleineren Eisenbahnstationen keine effektive Überwachung. Die in Bahnhöfen wie in Stuttgart vorhandenen, Raucherinseln bleiben also unangetastet - während das Landesgesetz für Haltestellen keine solchen Ausnahmen vorsieht.

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Schon bisher sind etwa im Bereich der Stuttgarter Straßenbahnen die unterirdischen Stadtbahnhaltestellen rauchfrei. Nun gilt das für sämtliche Haltestellen. „Auch Treppenanlagen, Rampen und Einstiegsbereiche zählen zur Haltestelle und fallen damit unter das Rauchverbot,“ sagt eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB).

Wo sind die Grenzen einer Bushaltestelle?

Doch solche klaren Abgrenzungen gibt es bei den nun ebenfalls einbezogenen Bushaltestellen nicht. Häufig bestehen diese aus einem Haltestellenschild auf dem Gehweg. Es gibt in Deutschland noch nicht einmal eine klare juristische Definition, wo eine solche Haltestelle beginnt und endet - weder im Landesnichtraucherschutzgesetz noch im Personenbeförderungsgesetz des Bundes. Als Haltestelle gilt lediglich ein Ort, an dem Fahrzeuge im Linienverkehr halten. Haltestellen für Reisebusse im Gelegenheitsverkehr sind in dieser Logik vom Rauchverbot ausgenommen.

„Rauchfreie Haltestellen sollen mit einem einheitlichen Piktogramm an Wartehäuschen und Vitrinen gekennzeichnet werden“, heißt es beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS). Es bleibe allerdings schwierig, genau abzugrenzen, wo nicht geraucht werden darf, sagt ein VVS-Sprecher. Übergänge zu Gehwegen und Fußgängerzonen seien häufig fließend: „Eine temporäre wie auch dauerhafte Markierung eines bestimmten räumlichen Geltungsbereichs ist deshalb kaum möglich.“ Der Aufwand dafür sei zu hoch - so sehe das auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in Baden-Württemberg.

So wird es wohl, wo vorhanden, beim Abbau von Aschenbechern bleiben. Das Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg empfiehlt, sich bei der Definition des rauchfreien Bereichs am Halteverbot an Haltestellen zu orientieren.

Zersplitterte Zuständigkeiten

Unübersichtlich ist auch die Frage, wer Verstöße eigentlich ahndet. Das Landesnichtraucherschutzgesetz erlaubt Bußgelder von bis zu 200 Euro und im Wiederholungsfall binnen eines Jahres bis zu 500 Euro. Zum Vergleich: Die Hausordnung der Deutschen Bahn nennt für Verstöße einen Rahmen von bis zu 60 Euro.

Doch die Zuständigkeiten sind zersplittert, denn Haltestellen haben unterschiedliche Betreiber. Für Stadtbahnhaltestellen in Stuttgart ist der Sicherheitsdienst der SSB verantwortlich, sagt eine Unternehmenssprecherin: „An Bushaltestellen ist die Stadt Stuttgart und das Ordnungsamt zuständig.“

Beim Landesverkehrsminsterium räumt man ein, dass die Verantwortlichkeiten nicht überall klar sind: „Wer dies im Einzelfall ist, muss zwischen den Straßenbaulastträgern, Kommunen und Verkehtsunternehmen abgestimmt werden.“ Man erwarte aber nicht, dass für Überwachung des Verbots zusätzlich Personal eingestellt werde.

So werden es erst einmal Aufkleber, Aushänge und Hinweisschilder sein, welche die neuen Spielregeln etablieren. Und dann kommt es vor allem darauf an, ob von Rauchschwaden betroffene Fahrgäste, es dann auch wagen, sich darauf zu berufen.

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