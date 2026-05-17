Die Stuttgarter Reihe Techtation veranstaltet eine Panorama-Session im InfoTurmStuttgart – mit Blick auf Stuttgart 21, lokalen DJs und anschließender Nacht in der Lerche22.

Als um 16 Uhr die ersten Gäste im InfoTurmStuttgart (ITS) ankommen, scheint entgegen der Vorhersagen die Sonne auf die Baustelle von Stuttgart 21. Im dritten Stock stehen Besucher an der Bar oder auf dem schmalen Raucherbalkon mit Blick auf Gleise, Kräne und den Bahnhofsturm. Eine Etage höher läuft die Party. Im vierten Stock legen lokale DJs elektronische Musik zwischen House und Trance auf.

Techtation-Crew organisiert seit drei Jahren Raves in Stuttgart Der Abend gehört zur Stuttgarter Eventreihe Techtation. Die Crew organisiert seit knapp drei Jahren Raves und Clubnächte in Stuttgart. „Es ist entstanden in einem Gewölbekeller von meiner Familie, wo wir einfach mal unsere eigenen Songs getestet haben“, erzählt Moritz Zimmer alias Liroy.

Schnell wurden die Veranstaltungen größer. Bereits kurz nach den ersten Partys sei klar gewesen, dass die kleinen Räume dafür nicht mehr ausreichen würden. Später folgten Events auf Fridas Pier und in der Lerche22.

Im ITS spielen tagsüber Calda, DJ Unholy, Grenouillette, Liroy und NØAH. Nachts geht es mit weiteren Acts in der Lerche22 weiter.

Musikalisches Programm der Techtation: „Es muss immer Happy sein“

Musikalisch beschreibt Zimmer das Konzept der Reihe als „Happy Dance“. „Es geht von House bis Hard Trance, aber es muss immer Happy sein“, sagt er.

Im InfoTurmStuttgart treten ausschließlich lokale Acts auf. „Wir haben sozusagen nur Stuttgart represent“, sagt Zimmer. Viele der DJs aus der Crew produzierten eigene Musik und brächten diese auch in ihre Sets ein.

Panoramablick vom Infoturm über die Stuttgart-21-Baustelle

Der Veranstaltungsort selbst ist an diesem Abend Teil des Konzepts. Der InfoTurmStuttgart dient normalerweise als Informations- und Ausstellungsort zum Bahnprojekt Stuttgart–Ulm. Für einen Abend wird daraus eine neue Eventlocation mit Panorama über die Baustelle.

Zwischen Tanzen und Feiern genossen Besucher auch den Ausblick auf die Stuttgart-21-Baustelle. Foto: Charlotte Haug

„Es ist schon irgendwie cool, weil es relativ schwierig ist, etwas außerhalb von normalen Orten zu machen“, sagt Zimmer über die Off-Location.

Rund 200 Gäste seien an diesem Abend da, mehr lasse der Raum nicht zu. „Wir sind ausverkauft“, sagt Zimmer.

„Geile Location auf dem Turm“ – Besucher reisen von Würzburg an

Im dritten Stock holen sich Gäste Drinks an der Bar oder essen Maultaschen. Viele stehen vor den Fenstern oder auf dem Balkon und schauen auf die Baustelle von Stuttgart 21. Im vierten Stock wird vom späten Nachmittag an durchgehend getanzt.

Unter den Gästen sind auch Anni und Ducky. Die beiden sind aus der Nähe von Würzburg angereist und kennen Techtation bereits aus der Lerche22. „Wir sind zum zweiten Mal auf einer Techtation-Veranstaltung“, sagen sie. Ausschlaggebend für den Besuch sei diesmal insbesondere die Location gewesen. „Heute wollten wir unbedingt nochmal her, vor allem wegen der geilen Location auf dem Turm. Aber auch weil es eines der letzten Male in der Lerche sein wird.“

Letzte eigene Veranstaltung der Techtation bevor Lerche22 schließt

Wegen der Wettervorhersage seien sie zunächst unsicher gewesen. „Am Anfang hatten wir ein bisschen Angst herzukommen, weil das Wetter so schlecht vorhergesagt war“, sagen sie. Später habe sich das aber doch noch gedreht. „Sonnenbrille ist Pflicht und die Stimmung ist gut hier oben.“

Zur Stärkung: Maultaschen und Kartoffelsalat hoch oben über Stuttgarts Dächern Foto: Charlotte Haug

Für den Abend seien sie ein bis zwei Stunden aus Richtung Würzburg angereist. „Aber es ist es definitiv wert, hierher zu kommen. Auch weil die Veranstalter so toll sind.“ Später wollen die beiden noch zur Afterparty, um wirklich alles auszukosten.

Der Abend startet nämlich nur im InfoTurmStuttgart und endet für viele erst Stunden später in der Lerche22. Dort organisiert Techtation im Anschluss die letzte eigene Veranstaltung, bevor der Club Ende Mai schließt. „Es ist schon verblüffend, wie schnell so ein Ort ein Zuhause werden kann“, sagt Zimmer über die Zeit in der Lerche22 und die kommende Schließung.