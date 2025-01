Die „Abschiebetickets“ der Karlsruher AfD sorgen für Empörung. Die Satirepartei „Die Partei“ findet, es wäre besser, die AfD würde selbst ausreisen. Sie weiß auch, wohin.

Eberhard Wein 15.01.2025 - 17:43 Uhr

Die AfD Karlsruhe lässt 30 000 „Abschiebetickets“ für „illegale Einwanderer“ drucken und will sie als Wahlwerbung verteilen – der Karlsruher Stadtverband der Satirepartei „Die Partei“ hält nun mit einem eigenen Ausreiseangebot speziell für AfD-Anhänger dagegen. Die AfD-Aktion sei geschmacklos, menschenverachtend und erinnere an judenfeindliche „Freikarten nach Jerusalem“, wie sie von Nazi in den 1930er Jahren verbreitet worden seien, heißt es in einer Mitteilung des Karlsruher „Partei“-Chefs und Stadtrats Max T. Braun. Deshalb wolle man den „Abschiebetickets“ nun eigene „Schiebt-ab-Tickets“ speziell für AfD-Anhänger entgegensetzen.