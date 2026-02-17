Das linke politische Lager schäumt, die AfD jubelt – hat Harald Martenstein mit seiner Rede alles falsch gemacht? Das Gegenteil ist der Fall, kommentiert unser Reporter Sascha Maier.
17.02.2026 - 17:41 Uhr
Jetzt ist er also zur Galionsfigur der Rechten geworden: Kolumnist Harald Martenstein, lange für die „Zeit“, neuerdings für die „Bild“ aktiv, ist aktuell das meistgeteilte Gesicht auf AfD-Accounts. Der Grund: Bei einer Inszenierung am Thalia-Theater in Hamburg, die wie ein Gerichtsprozess aufgebaut war, hielt er eine flammende Rede, in welcher er sich gegen ein AfD-Verbot aussprach und vor dem Ende der Demokratie warnte.