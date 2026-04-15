EU-Staaten können mit einem Veto wichtige Entscheidungen blockieren. Kommissionschefin Ursula von der Leyen nimmt nach der Ungarn-Wahl einen neuen Anlauf, das zu ändern.
Die Gelegenheit scheint günstig. Ursula von der Leyen will die pro-europäische Dynamik nach der Wahl in Ungarn nutzen, um die EU fit für das Überleben in einer Welt zu machen, in der Demokratien immer stärker unter Druck geraten. Also präsentiert die EU-Kommissionschefin den Plan, sich vom Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen in der Außenpolitik zu verabschieden. In ihren Augen können nur so systematische Blockaden in außenpolitischen Entscheidungen vermieden werden. Die Kommissionschefin spricht aus leidvoller Erfahrung, denn Ungarn hat unter dem scheidenden Premier Viktor Orban immer wieder Beschlüsse mit einem Veto verhindert – am Ende vor allem in Sachen Ukraine-Hilfe.