Eine neue Studie rechnet vor, welche Regionen die umstrittenen Krankenkassen-Reformen der Gesundheitsministerin besonders treffen. Für Stuttgarter wird es extra teuer.
21.04.2026 - 11:51 Uhr
Die Reformpläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken könnten insbesondere die wirtschaftsstarken Regionen in Baden-Württemberg wesentlich härter treffen als andere. Das gilt ausweislich neuer Studien sowohl für die einzelnen Versicherten wie für die Unternehmen, bei denen sie beschäftigt sind. Spitzenreiter bei den Belastungen wäre Stuttgart.