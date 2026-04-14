Die Regierungsbildung bringt auch Bewegung in den Ministerien mit sich. Die CDU sichert sich wichtige Häuser. Ein Wechsel wird besonders schmerzhaft für die Grünen.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die CDU hat sich in den Sondierungsverhandlungen dem Vernehmen nach wichtige landespolitische Häuser gesichert. Die Christdemokraten sollen demnach neben dem Kultusministerium auch das Verkehrsministerium bekommen, wie unsere Zeitung aus gut informierten Kreisen erfuhr. Darüber hinaus soll die CDU auch den oder die Landtagspräsidentin stellen dürfen, so die Vorfestlegung in den Sondierungsverhandlungen. Die Grünen dagegen sollen offenbar das Bauministerium übernehmen.

 

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Wochenlang brauchten Grüne und CDU für eine erste Annäherung nach der Landtagswahl. Jetzt sind die Parteien einen Schritt vorangekommen.

Damit hätte die CDU sechs Ministerposten, die Grünen fünf Minister und den Ministerpräsidenten. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Cem Özdemir hatte eine Information über die Ressortaufteilung für den Nachmittag angekündigt. Allein das ist schon ungewöhnlich. Üblicherweise werden Ressorts am Ende von Koalitionsverhandlungen verteilt. Es war aber bereits zuvor durchgesickert, dass Grüne und CDU schon während der Koalitionsverhandlungen über die Machtverteilung gesprochen haben.

Özdemir und CDU-Landeschef Manuel Hagel haben am Dienstag die Aufnahme von Koalitionsgesprächen angekündigt. Am Mittwoch sollen sich die ersten Verhandlungsgruppen in Stuttgart treffen.